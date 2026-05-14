Bitlis'te "Geçmişten Geleceğe Bitlis Paneli" düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi ve Ankara-Bitlis İli Kültür Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen panelde, Bitlis'in turizm potansiyeli ve geçmişten gelen kültürel değerleri ele alındı. Vali Vekili Yüksel, derneklere 10 milyon lira destek sağlandığını belirtirken, üniversite rektörü Elmastaş Bitlis'in geleceğini turizmde gördüklerini ifade etti.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve Ankara-Bitlis İli ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle "Geçmişten Geleceğe Bitlis Paneli" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İbn Haldun Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Bitlis Vali Vekili Göksel Yüksel, geçen yıl 12 dernek projesini bakanlığa göndererek onaylanmasını sağladıklarını söyledi.

Bu projelerle derneklere yaklaşık 10 milyon liralık destek sağlandığını belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Bu oranı artırabilmek için geçen yıl Sayın Valimizin talimatlarıyla bütün sivil toplumu kuruluşlarımızı davet ederek kapsamlı bir toplantı yaptık. Onlara proje başvurularının nasıl yapıldığını, nasıl olumlu sonuç alınabileceğini ve bütün süreci teknik detaylarına kadar anlattık. Bunu yapmamızdaki amaç da hem proje sayısını hem de destek miktarını artırmaktı. Yu destekler derneğin ana faaliyeti ile ilgili bir farkındalık oluşturabilmesi için çok büyük bir imkan sağlıyor. Bunu sahada bizzat müşahede ediyoruz. Bu konuda desteklerimizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz."

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise panelde yapılacak sunumlarla Bitlis hakkında bilgilerin verileceğini kaydetti.

BEÜ'nün, Türkiye'deki 25 ihtisas üniversitesinden biri olduğunu ifade eden Elmastaş, şöyle konuştu:

"Bir ihtisaslaşma alanı olacaksa bunun turizm olması gerektiği yönünde ısrarlarımızı sürdürdük ve ihtisas üniversitesi olduk. İlimiz tarihi, kültürel ve doğal kaynaklarıyla eşsiz bir yöre. Bu argümanları iyi şekilde bir araya getirerek YÖK Başkanlığına sunduk ve kabul edildi. Bitlis'in geleceğini turizm sektöründe görüyoruz. Turizm Bitlis'in öncü sektörü olacağı için üniversitelerin de burada olması gerekiyor. Onun için turizm alanında Bitlis'in doğal ve kültürel kaynaklarını harekete geçirecek bazı projelerimiz var. Restorasyonu devam eden El-Aman Hanı Bitlis'in turizm ve kültür merkezi haline gelecek."

Ankara-Bitlis İli ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Durmuş, dernek olarak kökleri tarihin derinliklerine uzanan Bitlis'in eşsiz kültürünü, milli ve manevi değerlerini başkentte ve ulaştıkları her mecrada yaşatmayı en kutsal görev bildiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle ve BEÜ'nün işbirliğiyle yürüttükleri projenin temelinde vefa ve tanıtım yolculuğunun yattığını belirten Durmuş, "Amacımız Ankara'daki hanım kardeşlerimize Bitlis'in zengin tarihi dokusunu yeniden hissettirmek, farklı illerden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz aracılığıyla Bitlis'in turizm potansiyeli tüm Türkiye'ye duyurmaktır. İnanıyoruz ki Bitlis'in bir kültür ve turizm markası haline gelmesi devletimizin gücü ve sivil toplumun dinamizmin birleşmesiyle mümkündür." ifadelerini kullandı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Alkan'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, BEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahirhan Aydın, BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vural Genç, BEÜ İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Fırat Orğun sunumlarını gerçekleştirdi.

Panele, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
