Öğrenciler sınava geç kaldı, tüm ümitlerin bittiği noktada polisler yardıma koştu - Haberler

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Öğrenciler sınava geç kaldı, tüm ümitlerin bittiği noktada polisler yardıma koştu

İhlas Haber Ajansı - Yasin Esen - Güncel
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Niğde'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne geç kalan öğrencilerin tüm ümitlerini yitirdiği noktada devreye giren polisler, büyük alkış aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü motorize trafik ekipleri, TYT'ye girecek olan ancak geç kalan ya da okulunu bulamayan öğrencilerin yardımına yetişti. Özellikle trafik motorize ekipleri, bazen bir bazen de iki öğrenciyi motosikletlerine alarak gidecekleri okullara zamanında ulaştırdı.

Öğrenciler sınava geç kaldı, tüm ümitlerin bittiği noktada polisler yardıma koştu

Öğrenciler sınava geç kaldı, tüm ümitlerin bittiği noktada polisler yardıma koştu

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Güncel

Niğde TYT Güncel Haberler

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