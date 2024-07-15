Üye Girişi
Haberler

Gebze Teknik Üniversitesi'nde Laboratuvar Yangını

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'deki Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde bulunan bir laboratuvarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'de, Gebze Teknik Üniversitesi kampüsündeki bir laboratuvarda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kimyasal madde kokusundan dolayı gaz maskesi ile müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Kampüs içerisindeki Malzeme Fiziği Laboratuvarı'nda deney yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Laboratuvar hemen boşaltılırken, ihbar üzerine kampüse itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, laboratuvardaki alevleri patlayıcı kimyasal madde tüplerine ulaşmadan kontrol altına aldı. Bina çevresine yayılan kimyasal madde kokusu nedeniyle ekipler yangına gaz maskesi ile müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Kocaeli Gebze Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

 EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Kabine Toplantısı Gündemi 16 Temmuz: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar? Aşure Günü neler oldu, önemi nedir? Aşure Günü'nün fazileti nedir, neden kutlanır? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 15 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (15 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Sela ne zaman okunur, anlamı nedir? Sela nedir, Türkçe anlamı ne demek? 15 Temmuz'da sela okunacak mı? 15 Temmuz'da sela saat kaçta, nerede okunacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı gündemi nedir? YKS ne zaman açıklanacak 2024? TYT- AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları sorgulama ekranı! KPSS ALAN SINAV TARİHLERİ 2024! KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim kim olacak? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Sandık Kokusu Gülnaz kim? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak? 15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane nerede?
CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title