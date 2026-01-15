Haberler

Gebze'de restorana araçtan silahlı saldırı: 2 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda M.C.P. ve M.C.A. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde araçtan bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda M.C.P. ile M.C.A. yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken polis, saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, cadde üzerinde seyir halindeki bir araçtan restorana ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği restoranda bulunan M.C.P. ile M.C.A. yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri polisinin bölgedeki incelemesinde yaklaşık 20 boş mermi kovanı bulunurken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
