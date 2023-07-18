Gebze'de Yön Tabelasına Çarpan Araç Sürücüsü Tedavi Altına Alındı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç yön tabelasına çarptı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yön tabelasına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü tedavi altına alındı.
Kirazpınar Mahallesi Terminal Caddesi'nde ilerleyen Furkan C. idaresindeki 06 FJ 7872 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüjdeki yön tabelasına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel