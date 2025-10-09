Haberler

Gebze'de Yağmur Sonrası Göçük Oluştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan yağışlar sonucunda Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde göçük meydana geldi. Park halindeki bir otomobil göçükte mahsur kalırken, olayda yaralanan olmadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle caddenin bir kısmında göçük oluştu.

Kent genelinde etkili olan yağış sonrası Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nin bir bölümünde göçük meydana geldi.

Olay esnasında park halindeki 34 HAP 106 plakalı otomobilin arka tekerleği göçüğün içinde kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobili çukurdan çıkararak yolu onardı.

Olayda yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
500
