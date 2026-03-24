Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, tarihi hamamda yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Çarşı Hamamı'nda incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünden devralınan ve Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Tarihi Çarşı Hamamı'nda yapıya sonradan eklenen ve özgün tarihi dokuya zarar veren unsurların kaldırılması, taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesi ve yapının aslına uygun korunması için çalışmalar devam ediyor.

Kubbeler, kemerler ve duvarlarda gerçekleştirilen onarım çalışmalarında, yapının tarihi kimliğini korumak amacıyla özgün malzemeye sadık kalınarak restorasyon uygulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükgöz, tarihi yapıların korunmasının önemine dikkati çekerek, "Bir milletin geçmişi yoksa geleceği de yoktur. Milletler tarihiyle, kültürüyle, örfüyle ve gelenekleriyle yaşar. Çarşı Hamamı'nı Vakıflar Genel Müdürlüğünden devralarak restorasyon çalışmalarını başlattık. 500 yılı aşkın süredir ayakta olan bu kıymetli eser, yeni anlayış ve yeni fonksiyonla yeniden Gebze halkının hizmetine sunulacak. Geçmişi yaşatmak, geleceğe ışık tutmak ve gelecek kuşaklara doğru miras bırakmak için bu tarihi yapıyı ayağa kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.