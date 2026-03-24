Haberler

Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, tarihi hamamda yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi

Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, tarihi hamamda yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Osmanlı dönemine ait Tarihi Çarşı Hamamı'ndaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Yapının özgün dokusunu koruma amacıyla yapılan onarımlardan bahsedildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Çarşı Hamamı'nda incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünden devralınan ve Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Tarihi Çarşı Hamamı'nda yapıya sonradan eklenen ve özgün tarihi dokuya zarar veren unsurların kaldırılması, taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesi ve yapının aslına uygun korunması için çalışmalar devam ediyor.

Kubbeler, kemerler ve duvarlarda gerçekleştirilen onarım çalışmalarında, yapının tarihi kimliğini korumak amacıyla özgün malzemeye sadık kalınarak restorasyon uygulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükgöz, tarihi yapıların korunmasının önemine dikkati çekerek, "Bir milletin geçmişi yoksa geleceği de yoktur. Milletler tarihiyle, kültürüyle, örfüyle ve gelenekleriyle yaşar. Çarşı Hamamı'nı Vakıflar Genel Müdürlüğünden devralarak restorasyon çalışmalarını başlattık. 500 yılı aşkın süredir ayakta olan bu kıymetli eser, yeni anlayış ve yeni fonksiyonla yeniden Gebze halkının hizmetine sunulacak. Geçmişi yaşatmak, geleceğe ışık tutmak ve gelecek kuşaklara doğru miras bırakmak için bu tarihi yapıyı ayağa kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar

Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı

Savaşın etkisi büyüyor! İran'dan şok Türkiye kararı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı

Yer: Konya! Boğarak öldürdüğü babasının cesediyle...

Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Rakam inanılır gibi değil! Tarihin en pahalı imzasını Yamal atabilir

Haberi okuyanlar inanamıyor! Yok artık Yamal

Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Trump "İran'ı vuralım" diyen ismi ilk kez açıkladı! Bilanço ağırlaştı
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı

Yer: Konya! Boğarak öldürdüğü babasının cesediyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler

Neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler