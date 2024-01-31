Gebze'de tanker ile otomobil çarpıştı: 2 kişi ağır yaralandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gebze Gişeleri mevkisinde meydana geldi

Ankara istikametine giden R.A. idaresindeki 06 KC 702 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Y.M. yönetimindeki 35 BRS 295 plakalı tanker çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücü R.A. ile aynı araçtaki H.N. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan R.A. ile. H.N'yi buluduğu yerden kapıyı keserek çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan Ankara istikametinde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.