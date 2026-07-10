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Kocaeli'de bir kişiyi sopalarla darbeden 4 zanlı tutuklandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişiyi sokakta sopalarla darbeden 4 şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Saldırının, mağdur D.K. ile eşinin kaçarak evlenmesi nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişiyi sokakta sopalarla darbeden 4 şüpheli tutuklandı.

İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde V.Y, A.Y, O.Y. ve F.Y'nin, dün enişteleri D.K'yi sopalarla darbetmesine ilişkin çevredekilerin cep telefonuyla çektiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan D.K. ve eşinin geçen yıl kaçarak evlendikleri, zanlıların eniştelerini bu nedenle darbettikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal
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