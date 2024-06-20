Gebze'de otomobil çarptı, 11 yaşındaki çocuk yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ismi ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, İnönü Mahallesi'nde bisikletiyle ilerleyen 11 yaşındaki N.B.A'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı.
Sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen otomobil, İnönü Mahallesi 1962. Sokak'ta bisikletiyle ilerleyen N.B.A'ya (11) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan bisikletten düşen çocuk, hafif yaralandı.
Yaralı çocuk, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.