Gebze'de Müstakil Eve Çöken Duvar Sonrası Tedbir Amaçlı Tahliye
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir müstakil evin duvarının çökmesi sonucu ev boşaltıldı. Olay sonrası itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri müdahale etti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müstakil evin duvarının çökmesi sonucu bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
Barış Mahallesi 1830. Sokak'ta kot farkıyla inşaat temelinin üst kısmında bulunan müstakil evin duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Ev sahibi Y.T. ile 3 çocuğu olayın ardından dışarıya çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK) sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu temel kazısı yapılan alana bitişik ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel