Kocaeli'de inşaat alanındaki çalışmalar sırasında istinat duvarı çöktü
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir inşaat alanında istinat duvarının çökmesi nedeniyle 1843. Sokak yaya ve taşıt trafiğine kapatıldı. Olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat alanındaki istinat duvarının çökmesi sonucu bir sokak yaya ve taşıt trafiğine kapatıldı.
Barış Mahallesi 1843. Sokak'ta bulunan 6 katlı iki binanın arasındaki inşaat alanının istinat duvarı çalışmalar sırasında devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Alana güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, 1843. Sokak'ı trafiğe kapattı.
Belediye ekiplerinin ön inceleme yaptığı alanda, AFAD ekiplerinin katılımıyla bölgedeki 2 binada hasar tespit çalışması gerçekleştirilecek.