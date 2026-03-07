Haberler

Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Arapçeşme Mahallesi'nde bir iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Arapçeşme Mahallesi 1038/2 Sokak'ta bulunan binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Esmer Geçal
İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

