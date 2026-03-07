Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Arapçeşme Mahallesi'nde bir iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Arapçeşme Mahallesi 1038/2 Sokak'ta bulunan binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Esmer Geçal