Gebze'de Geleneksel Piknikte Keşkek İkramı
Gebze Ordulular Derneği ve Gebze Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen piknikte, katılımcılara keşkek ikram edildi. Etkinliğe, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Piknikte yöresel oyunlar oynandı ve hediyeler verildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen piknikte, katılımcılara keşkek ikram edildi.
Gebze Ordulular Derneği ile Gebze Belediyesi işbirliğiyle Hünkar Çayırı'nda düzenlenen pikniğe, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Erkan Vural'ın yanı sıra Gebze Belediyesi meclis üyeleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Gebze Ordulular Derneği Başkanı Barış Sönmez, bir arada olmak için gerçekleştirdikleri pikniğe ilginin yoğun olduğunu belirtti.
Davetliler, keşkek ikramının ardından yöresel oyunlar oynadı, katılımcılara kurayla hediyeler verildi.
Karamürsel sahillerinde olta balıkçılığı mesaisi
Karamürsel ilçesinde olta balıkçılığı yapan vatandaşlar, ilçenin 12 kilometrelik sahilinde ve iskelelerinde balık mesaisi yapıyor.
Sabah saatlerinden itibaren oltayla balık avlamaya çalışan amatör balıkçılar bekleyişlerini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 24 dereceye ulaştığı Karamürsel ilçesinde, balıkçıların oltasına, istavrit, ispari, izmarit, karagöz ve kırlangıç gibi balıklar takılıyor.