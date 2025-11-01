Haberler

Gebze'de Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Başladı

Gebze'de Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Başladı
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazını kaldırma çalışmaları kapsamında ön incelemeler tamamlandı ve Gebze Belediyesi ekipleri çalışmalarına başladı. Enkaz alanında, molozların kaldırılması için ekskavatör kullanılıyor ve toz oluşumunu önlemek için sulama yapılıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazını kaldırma çalışmaları başladı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında yapılan ön incelemeler tamamlandı.

Gebze Belediyesi ekipleri, enkazın kaldırılması için çalışma başlattı.

Enkaz alanına gelen ekskavatör, molozları hafriyat kamyonuna yüklerken bir tankerden de toz oluşmaması için sulama yapılıyor.

Binanın yol seviyesine kadar olan kısmı kaldırılacak, daha sonra bilirkişi heyetince binanın temel kısmında inceleme gerçekleştirilecek.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

