Haberler

Gebze'de Çöken Binadan Sonra Enkaz Kaldırma Çalışmaları Başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binada 4 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma işlemleri savcıların incelemesinin ardından başlayacak.

1) GEBZE'DE ÇÖKEN BİNANIN ENKAZI SAVCILARIN İNCELEMESİ SONRASI KALDIRILACAK

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çöken, 5 kişilik aileden 4'ünün hayatını kaybettiği 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları, Cumhuriyet savcılarının incelemesinin ardından başlayacak.

Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı Arslan Apartmanı, dün sabah 07.00 sıralarında çöktü. Zemin katında asma katlı eczane, diğer katlarında ise dubleks şekilde 3 daire bulunan binanın çöktüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada yalnızca, 2'nci ve 3'üncü kattaki dairede kiracı olarak oturan 5 kişilik Bilir ailesinin olduğu belirlendi.

SADECE DİLARA KURTULABİLDİ

Arama-kurtarma çalışmalarında; 628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel, 161 kurtarma aracı, 6 arama ve kurtarma köpeği ile toplam 10 tane sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı. Ekiplerin çalışmalarıyla gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunnisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde, baba Levent Bilir (44) ve anne Emine Bilir'in (37) de cansız bedenlerine ulaşıldı.

SAVCILAR İNCELEME YAPACAK

Kurtarma çalışmaları saat 03.00 sıralarında sonlandırıldı. Bu sabah bölgede ekiplerin bina çevresinde çalışmaları yeniden başladı. Temizlik işçileri tozla kaplanan yolları ıslatarak temizlik çalışması yaptı. Enkaz kaldırma çalışmalarının ise Cumhuriyet savcılarının incelemesinin ardından başlayacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri

Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.