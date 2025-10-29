Haberler

Gebze'de Bina Çökmesi: Bir Aile Enkaz Altında

Gebze'de Bina Çökmesi: Bir Aile Enkaz Altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de sabah saatlerinde meydana gelen bina çökmesi olayında bir ailenin enkaz altında kaldığını açıkladı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor, 9 bina tedbiren tahliye edildi.

VALİ AKTAŞ: BİR VATANDAŞIMIZIN SESİNİ ALDIK

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de yıkılan binadaki arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili son durumu gazetecilerle paylaştı. Vali Aktaş, şunları söyledi: "Gebze ilçemizde sabah 7.00 sularında bir bina çökmesi olayı meydana geldi. Bina, zemin üstüne artı 5 kat olan bir bina. 2012 yılında yapılmış ve 2013 yılında iskanını almış bir bina. Neden kaynaklandığıyla ilgili araştırmalar tüm boyutlarıyla devam ediyor. Teknik ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda bir ailenin gece binada olduğu ve şu anda da maalesef enkaz altında olduğunu değerlendiriyoruz. Anne, baba ve 3 çocuğu enkaz altında şu anda, toplam 5 kişi. Bir vatandaşımızın sesini aldı arkadaşlarımız ona ulaşmaya çalışıyorlar. AFAD koordinasyonunda tüm ekiplerimiz burada. Başsavcımız savcı görevlendirdi, onlar da çalışıyorlar. 375 arkadaşımız arama ve kurtarma çalışmalarında görev alıyorlar. 5 arama kurtarma köpeğimiz, zemin altı arama kameramızla vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah kısa zamanda sağ salim ulaşmayı ümit ediyoruz."

9 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede 9 binanın da tedbiren tahliye edilip mühürlendiğini aktaran Vali Aktaş, "Çalışma boyunca tahliye ettiğimiz binalarda herhangi bir şey tespit edilmese de olayın meydana geldiği bölgedeki 8 bina, sonrasında 1 bina daha tedbiren boşaltıldı. 9 bina boşaltılmış oldu. Bu tamamen tedbiren, tespit edilmiş bir şey yok. Başka binanın boşaltılması gerekiyor mu diye bakıyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımız burada. Bugün tüm amacımız, vatandaşlarımıza ulaşabilmek. Tüm yoğunluğumuzu, gücümüzü, kuvvetimizi de arama-kurtarma çalışmalarına verdik. Olayın meydana gelişiyle ilgili herhangi bir somut tespit yok. Onunla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Her türlü teknik araştırmalar sürüyor" dedi.

'112'YE ULAŞAN HERHANGİ BİR İHBAR YOK'

Vali Aktaş, dün akşam binada çatlamalar ve sesler geldiğine yönelik 112'ye düşen bir ihbar olup olmadığı sorusuna, "Dün akşam 112'ye ulaşan herhangi bir ihbar yok. Bina 2012 yılında yapılmış, 2013 yılında iskanını almış bir binadır. Bina ile ilgili herhangi bir müracaat söz konusu değildir" diye cevap verdi. Aktaş, yıkılan binanın yakınındaki bir binayla ilgili daha önce Cimer'e şikayet yazıldığıyla ilgili bir soruya da "Yine bölgedeki binada gerekli çalışmalar yapılmış. Bu olaydan çok çok önce. Onunla ilgili de gerekli çalışmalar o zaman yapılmış" dedi.

Ardacan UZUN-Erol POLAT-Murat SOLAK/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gebze'de yıkılan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haber geldi
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Anıtkabir'de 'Her yer Tayyip, her yer Erdoğan' sloganları atıldı

Görüntü Anıtkabir'den! Erdoğan'ı görünce o sloganı atmaya başladılar
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.