Haberler

Gebze'de Apartman Dairesinde Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Alevlere müdahale ettiği sırada dumandan etkilenen ev sahibi İhsan K., hastaneye kaldırıldı.

Gebze ilçesine bağlı Osman Yılmaz Mahallesi 618'inci Sokak'taki 5 katlı apartmanın 1'inci katında, İhsan K.'ye ait dairede, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhsan K. alevlere müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen İhsan K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dairede zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül

İsrail'in katliamına tek laf etmeden Hamas'ı hedefe koydu
KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı: Tanımadığım bir erkeği...

KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor' diyen çocuğun kulağından yengeç çıktı

"Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor" diyordu, kulağından yengeç çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.