Gebze Belediyesinden Bosna'da 1000 kişilik iftar - Haberler

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Gebze Belediyesinden Bosna'da 1000 kişilik iftar

AA - Zehra Adılovıc - Güncel
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Gebze Belediyesinden Bosna'da 1000 kişilik iftar

Gebze Belediyesince, Bosna Hersek'in Kakanj şehrinde 1000 kişiye iftar verildi.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Gebze Belediyesince, Bosna Hersek'in Kakanj şehrinde 1000 kişiye iftar verildi.

Kakanj Spor Salonu'nda düzenlenen iftar programına, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye meclis üyeleri Sadık Güvenç, Şahin Yılmazel, Kakanj Belediye Başkanı Mirnes Bajtarevic, yerel yetkililer ve halk katıldı.

Büyükgöz, programda yaptığı konuşmada, Bosna halkı ile yapılan iftar ile kardeşlik bağlarının bir kez daha pekiştirildiğini ifade etti.

Gebze Belediyesinden Bosna'da 1000 kişilik iftar

Gebze Belediyesinden Bosna'da 1000 kişilik iftar

Gebze Belediyesinden Bosna'da 1000 kişilik iftar

AA / Zehra Adılovıc - Güncel

Gebze, Güncel, Haberler

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