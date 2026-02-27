Gazzeliler, İsrail'in çekildiği Sarı Hat'tan düzenlediği saldırılarda can vermeye devam ediyor

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, yürürlükte olan ateşkese rağmen İsrail'in tam olarak durdurmadığı ve özellikle Sarı Hat çevresinde sürdürdüğü saldırılar nedeniyle sevdiklerini kaybetmeye devam ediyor.

Gazze'deki yetkililer ise İsrail'in ateşkesi Gazze'de saldırılarını şekillendirmek için kullandığını ve "Filistinlileri öldürme üzerine yeni bir gerçeklik" dayatmaya çalıştığını belirtiyor.

Yakınlarını kaybedenler de ramazan ayında ve ateşkese rağmen yaşanan saldırıların acısını çekiyor.

Filistinli kız çocuğu Sara Verş Ağa ile kardeşleri Eymen, Nafiz ve İbrahim de İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden annelerinin kaybını yaşıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da işe gitmek için evden çıkan 28 yaşındaki anne Besme Benat Verş Ağa, Sarı Hat boyunca konuşlu İsrail askerlerinin açtığı ateşin onu eşinden ve çocuklarından ayıracağını bilmiyordu.

İsrail askerlerinin yaraladığı ve Gazze kentindeki Şifa Hastanesine getirilen Filistinli kadın, hayatta kalma mücadelesini kaybetti. Yakınlarının acısını yaşadığı Gazzeli kadının cenazesi Beyt Lahiya mezarlığına İsrail askeri araçları ve keskin nişancılarının gözetimi altında defnedildi.

"Günlük hayatın bir parçası" haline gelen bu acılar için bölge sakini Filistinliler, İsrail ordusunun Sarı Hat'tın gerisinden ateş açması, topçu atışlarıyla hedef alması, hava saldırısı düzenlemesinin yanı sıra ev yıkımı gerçekleştirmesi nedeniyle "korkunç ve tehlikeli bir gerçeklik" yaşadıklarını anlatıyor."

"Çocuklarının, 'Annemiz şehit oldu!' diye bağırdı"

Ailesi, Beyt Lahiya'da İsrail'in saldırılarıyla zarar verdiği evde, gözyaşları içinde dokunaklı bir atmosferde Filistinli kadına veda etti.

Besme'nin annesi Semir Benat, kızının çocuklarıyla birlikte bir eğitim merkezindeki işine giderken aniden gelen İsrail kurşunuyla hayatını kaybettiğini söyledi.

Acılı anne, feryatlar içinde "Besme şehit oldu, canım kızım. Allah'ım onu kaybetmenin sabrını bana ihsan et, Allah bana yeter o ne güzel vekildir." dedi.

Besme'nin kardeşi Ahmed ise kız kardeşinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin, "İşine gidiyordu, sabah İsrail araçlarından yoğun ateş açıldığında Beyt Lahiya Meydanı yakınlarındaydık. O anda Besme'nin çocuklarının koşup, 'Annemiz şehit oldu!' diye bağırdığını görünce hayretler içinde kaldım, hemen yanına gittim ve yerde yattığını gördüm." şeklinde konuştu.

Büyük zorluklarla bölgedekilerin yardımıyla Besme'yi vurulduğu yerden aldıklarını anlatan Ahmed, Şifa Hastanesine gittiklerini ancak kardeşinin kurtarılamadığını anımsattı.

"Güvenli bölge büyük bir yalan, güvenli bir yer yok"

Ahmed, Gazze'de maruz kaldıkları duruma ilişkin, "Güvenli bölge, büyük bir yalan, güvenli bir yer yok. Gece gündüz silah seslerine ve bombardımana maruz kalıyoruz, bu yüzden hayatlarımız anlamsız hale geldi." diye konuştu.

Filistinli adam, "Bu felaket seviyesindeki gerçekliğe bir çözüm istiyoruz. İki yıldır başımıza gelenler yetti artık." dedi.

"Çocuklarım her gün 'Annemiz nerede?' diye sorduklarında onlara ne diyeceğim?"

Besme'nin eşi Musa Verş Ağa da geride 4 çocuğuyla farklı bir mücadelenin içinde kendini bulurken, en küçüğü birkaç aylık olan İbrahim ise babasının kucağında bir daha annesini göremeyeceğinden habersiz bir şekilde çevresini izliyordu.

Şokta olduğunu ve üzüntü içinde eşi olmadan çocuklarıyla ne yapacağını bilmediğini söyleyen Ağa, "Kime dert yanayım? Çocuklarım her gün 'Annemiz nerede?' diye sorduklarında onlara ne diyeceğim?" şeklinde konuştu.

Ağa, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ardından yaşadıkları bölgenin "güvenli" olarak belirlenmesi ve İsrail ordusunun kontrol ettiği alanın dışında kalmasına rağmen, İsrail ordusunun günlük saldırılarına maruz kaldığına dikkati çekti.

İsrail ordusu çeşitli aletlerle Filistinlileri hedef alıyor

Gazze Şeridi'nde İsrail'in gerisine çekildiği "Sarı Hat"ta yakın bölgelerde yaşayan Filistinliler, sık sık saldırılara maruz kalıyor.

İsrail ordusunun Filistinlilerin yerleşim bölgelerine bakan yüksek tepelerin üzerine askeri mevziler kurduğu görülüyor ve bu durum Filistinlileri saldırılara karşı savunmasız hale getiriyor.

Filistinlilerin hareketlerini askeri araçlarla yakından takip eden İsrail ordusu, bazen keskin nişancılarla bazen de diğer askeri araçlarla Filistinlileri ve çadırlarını hedef alıyor.

İsrail ordusu bazı bölgeleri sürekli hedef alan makineli tüfeklerin yerleştirildiği vinçler kullanıyor.

Ayrıca, "Quadcopter" isimli İsrail ordusuna ait dronlar, Gazze semalarında sürekli görülüyor. Filistinliler, bu dronların evlere ateş açtığını ve yangın çıkaran bombalar attığını belirtiyor.

İsrail ordusu, Gazze'de askeri varlığını güçlendirmek amacıyla bazı bölgelerde ağır iş makineleriyle saha düzenleme çalışmaları yapıyor.

"İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 99'u sözde güvenli bölgelerde hayatın kaybetti"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını durdurmadığını sadece yönettiğini ve ateşkesi de bölgedeki durumu zorla değiştirmek için suistimal ettiğini söyledi.

Sevabite, İsrail'in askeri güç kullanarak sahada yeni bir gerçeklik dayatmaya çalıştığını ve ateşkes anlaşmasından doğması muhtemel istikrarı da baltaladığını vurguladı.

Gazzeli yetkili, İsrail'in ihlallerinin ateşkes hükümlerine ve anlaşmanın imzalanmasına yol açan bölgesel ve uluslararası çabalara açık bir saygısızlık teşkil ettiğine dikkati çekti.

İsrail ordusunun devam eden saldırılarına işaret eden Sevabite, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybeden 600'den fazla Filistinliden 96'sının Sarı Hat üzerinde ve çevresinde konuşlanan İsrail tankları, insansız hava araçları ve keskin nişancıları tarafından açılan, doğrudan hedef alınma sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.

Sevabite, "Hayatını kaybedenlerin yüzde 99'u sözde güvenli kabul edilen, işgalci İsrail'in tampon bölge olarak belirlediği alanların dışında yaşamını yitirdi." dedi.

"Savunmasız Filistin halkı sistematik bir katliam politikasına kurban edilmemeli"

Gazze'de yaşananların can kayıplarının hatalardan kaynaklanmadığını, "kasıtlı ve hesaplı bir şekilde gerçekleştirilen, tekrarlanan bir cinayet örgüsü" olduğuna dikkati çeken Sevabite, "Bu durum, ilan edilen ateşkese rağmen sivilleri hedef alma ve sürekli bir şiddet döngüsünü dayatmak için önceden planlanmış bir niyeti yansıtıyor." dedi.

Sevabite, "savunmasız Filistin halkının sistematik bir katliam politikasına kurban edilmemesi" çağrısında bulunarak, İsrail'in işlediği suçların yasal ve siyasi kanallar tarafından belgeleneceğini ve kayıt altında kalacağını söyledi.

İsrail'in tüm saldırılarına son vermesi ve net bir saha izleme mekanizması kurulması için acil eylem çağrısı yapan Sevabite, İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu olanlardan hesap sorulması için gerekli mekanizmaların aktifleştirilmesi gerektiğini vurguladı.