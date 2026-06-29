Gazzeli iki genç, sağlam ve güvenli olmayan çadırlara alternatif olarak geleneksel kümbet ev inşa ediyor

Gazze Şeridi'nde iki genç, yerinden edilen binlerce Filistinliye ev olan ancak ne soğuktan ne sıcaktan ne de İsrail askerlerinin kurşunlarından koruyan çadırlara alternatif olarak atalarının mirası olan geleneksel kümbet ev inşa etmeye başladı.

Gazze halkı, yaklaşık 3 yıldır İsrail soykırımı ve ablukası altında ve bütün dünyanın gözü önünde en ilkel koşullarda yaşam mücadelesi veriyor; ateş yakarak yemek pişiriyor, yıpranmış ve güvenli olmayan çadırlarda yaşıyor, elektrik, su, kanalizasyon, yol gibi modern dünyanın en temel hizmetlerine erişemiyor.

Dayatılan tüm zorluk ve sıkıntılara direnen Filistin halkı hayatta kalmanın yollarını aramaya devam ediyor.

Yaklaşık 3 yıldır çadırda göçebe gibi yaşamaktan yorulan Gazzeli iki genç, bu soruna bir çözüm bulmak için kolları sıvadı.

Kuzeyden Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na göç eden sosyal medya içerik üreticisi Halil Ebu Ramazan ile asıl mesleği çömlekçilik olan Cafer Atallah, Filistin halkının kültürel mirasından ilham alarak kerpiçten tek odalı kümbet ev inşa etmeye başladı.

Çadıra alternatif olarak ata mirası kerpiç eve dönüş

Ebu Ramazan, Gazze'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater'de yaşarken İsrail saldırıları sebebiyle yaklaşık 26 kez yerlerinden edildiklerini ve son olarak Megazi'ye geldiklerini anlattı.

Yaz ve kış mevsimlerinde çadırda yaşamanın zorluklarının yanı sıra Sarı Hat'a yakın oldukları için güvende olmadıklarını belirten Ebu Ramazan, bir çözüm bulmak için araştırma içine girdiğini, atalarının imkanların kısıtlı olduğu zamanlarda nasıl yaşadıklarını gözlemledikten sonra kerpiç evin çadırdan daha iyi bir çözüm olabileceği sonucuna ulaştığını ifade etti.

Ebu Ramazan Filistinlilerin kültürel mirasının bir parçası olan kümbet ev modelini hayata geçirirken kerpiç için gerekli malzemeyi temin etme gibi bazı sıkıntılar yaşadığını, bu konuda da çömlekçi arkadaşı Atallah'ın ona yardım ettiğini dile getirdi.

Megazi'de yaşadıkları arazinin kendilerine ait olmadığına işaret eden Ebu Ramazan, bu sebeple kerpiç ev inşa etmek için gerekli kil ve toprağı başka yerlerden getirmek zorunda kaldığını; bunun da süreyi ve maliyeti artırdığını kaydetti.

Ebu Ramazan, tek odalı bir kerpiç evin maliyetinin yaklaşık 2 bin dolar olduğunu belirtti.

"Bu topraklarda yaşayıp öleceğiz ve burayı terk etmeyeceğiz"

Ebu Ramazan, kerpiç ev inşa etme fikrinin oluşma sürecini şu sözlerle anlattı:

"Gazze'de yaşadığımız barınma ve güvenlik sorunu beni atalarımızın belki de 1500 yıl önceki kültürel mirası olan ve kerpiçten yapılan kümbet evleri canlandırmaya sevk etti. Sıcaktan, soğuktan ve İsrail askerlerinin kurşunlarından korunmak için bu zor şartlara rağmen bunu yaptık. İmkansızdan yine imkansızı başardık."

İnşa ettiği yapının sadece bir evden ibaret olmadığını vurgulayan Ebu Ramazan, "Bu ev aynı zamanda tüm dünyaya bir mesaj iletiyor; bu topraklarda yaşayıp öleceğiz ve burayı terk etmeyeceğiz." dedi.

Mescid-i Aksa ve Kubbetu's Sahra motifleri

İsrail saldırılarından önce çömlekçilik yapan Atallah, yaklaşık 3 senedir yaşadıkları çadırlarda yazın kavuran sıcağı kışın ise donduran soğuğu ile mücade etmekten yorulduklarını ifade etti.

Atallah, "Çadırlar aslında uzun vadeli yaşama uygun değil, yolculuklarda kullanılır. Sonuçta bu bir kumaş parçası ve 3 yıl boyunca bir kumaş parçasının içinde yaşanmaz." dedi.

Kümbet evi inşa ederken Filistin kültürel mirasından esinlendiklerini kaydeden Atallah, "Eskiden atalarımız nasıl yaşıyordu bunu göstermeye çalıştık. Kümbet evler mimarisiyle Mescid-i Aksa ve Kubbetu's Sahra'yı temsil ediyor. Pencerelerini Kubbetu's-Sahra'nın pencerelerine benzettik. Bu evi inşa ederek insanlara modern çağda bile kerpiçten bir evde yaşanılabileceğini gösterdik." diye konuştu.

Ateşkese rağmen Gazze'nin her yerinde ve günün her saatinde çadırların üzerine kurşunlar yağdığını vurgulayan Atallah, bu evi inşa ederlerken bile üzerlerine ateş açıldığını, ancak kerpicin çadıra göre daha koruyucu olduğunu kaydetti.

Atallah, "Bu topraklarda incir ve zeytin olduğu sürece biz de burada kalmaya devam edeceğiz." dedi.