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Gazze'de gazeteciler, yurt dışında tedavi görmesi gereken meslektaşları için gösteri düzenledi

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Gazze Şeridi'ndeki gazeteciler, İsrail saldırılarında yaralanan ve hastalanan meslektaşlarının yurt dışında tedavi görebilmesi için gösteri düzenledi. Filistin Gazeteciler Sendikası'nın çağrısıyla bir araya gelen basın mensupları, tedavi için seyahat izni verilmesini talep etti. Sendika Başkan Yardımcısı Tahsin Astal, en az 40 acil vaka olduğunu ve İsrail'in tıbbi raporlara rağmen çıkışlara izin vermediğini belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki gazeteciler, İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan ve hasta meslektaşlarının, yurt dışında tedavi görebilmeleri talebiyle gösteri düzenledi.

Filistin Gazeteciler Sendikasının çağrısıyla bölgedeki basın mensupları, Gazze kentindeki Medya Dayanışma Merkezi önünde toplandı.

Göstericiler, tedavisi için bölge dışına çıkması gereken gazetecilerin isimlerinin yanı sıra "Gerçeği aktaranları kurtarın" yazılı bir afiş taşıdı.

Eyleme katılan gazeteciler, meslektaşlarıyla dayanışma içerisinde olduklarını; gerekli tedaviyi görebilmeleri için Gazze Şeridi dışına çıkışlarının kolaylaştırılmasını talep etti.

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Tahsin Astal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin, yaralı ve hasta gazeteci meslektaşlarıyla dayanışması çerçevesinde düzenlendiğini söyledi.

Gazetecilerin tedavi olabilmek için gerekli seyahatlerinin İsrail tarafından engellendiğini kaydeden Astal, basın mensuplarının kasıtlı şekilde hedef alındığını ifade etti.

Astal, tedavi ihtiyaçlarını teyit eden tüm tıbbi raporlara rağmen izin verilmediğine dikkati çekerek, acilen yurt dışına seyahat etmesi gereken en az 40 vaka bulunduğunu kaydetti.

"Ölüme terk ediliyoruz"

Filistinli kameraman Muaz Salihi ise dört yıldır Crohn hastalığından muzdarip olduğunu; Gazze'de hiçbir tedavi imkanı olmadığını kaydetti.

Son zamanlarda hastalığının iyice şiddetlendiğini aktaran Salihi, defalarca hastaneye yatmak zorunda kaldığını ve sevk için gerekli evrakları da aldığını paylaştı.

Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarda görevini aksatmadan çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Salihi, tedavi için seyahat etmeyi istediğini vurguladı.

Gazze'de "yavaş şekilde ölüme terk edildiğini" dile getiren Salihi, sadece kendisinin değil saldırılarda hastalanan ve yaralanan yaklaşık 500 meslektaşının olduğunu, bunlardan bir kısmının da acilen yurt dışına seyahat etmesi gerektiğini ifade etti.

"Sadece tedavi olmak istiyorum"

Filistinli gazeteci Mahmud Kahveci de "Sadece sıradan bir insan gibi, hasta olan herhangi bir vatandaş gibi en doğal hakkımı elde edebilmeyi umuyorum." dedi.

Kahveci, sadece tedavi için bile seyahat edebilmenin, en büyük dileklerinin bir parçası olduğunu ve bunun en temel ve basit hakları olduğunu vurguladı.

Refah Sınır Kapısı'ndaki sınırlı geçişler

Refah Sınır Kapısı, 21 Mayıs 2025'ten bu yana yalnızca yayaların geçişine izin verecek şekilde sınırlı kapasiteyle faaliyet gösteriyor. İsrail denetiminde her gün yalnızca sınırlı sayıda hasta, yaralı ve insani vakaya geçiş izni verilirken, binlerce Gazzeli tedaviye ulaşabilmek için aylarca beklemek zorunda kalıyor.

Refah Sınır Kapısı, ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 2 Şubat 2026'da yaklaşık 20 aylık aranın ardından kısmen yeniden açılmıştı. Ancak İsrail ordusunun Mayıs 2024'te sınır kapısının kontrolünü ele geçirmesinin ardından kapı uzun süre kapalı kaldı. Şubat ayı sonunda İsrail ile İran arasında başlayan çatışmalar nedeniyle yeniden kapatılan sınır kapısı, mart ayı ortasından itibaren ise sınırlı ölçüde yeniden faaliyete geçti.

Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, abluka uygulamaları ve insani yardım ile tıbbi malzeme girişine yönelik kısıtlamaları sürüyor. Sağlık altyapısının ağır hasar gördüğü bölgede birçok ameliyat yapılamaz hale gelirken, ileri tedaviye ihtiyaç duyan binlerce hasta ve yaralı, Refah Sınır Kapısı'ndan çıkış izni alabilmek için bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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