Gazze'deki savaş suçları dünyanın erişimine açıldı! Bakan Gürlek'ten tam destek geldi

Anadolu Ajansı'nın İsrail'in Gazze'de işlediği suçları belge ve tanıklıklarla ortaya koyduğu "Gazze Üçlemesi"ne ilişkin internet sitesi erişime açıldı. "Kanıt", "Tanık" ve "Sanık" isimli kitaplardan oluşan çalışma, Gazze'de yaşananları uluslararası hukuk ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü çerçevesinde kayıt altına alıyor.

Gazze'de yaşanan gelişmeleri dünya kamuoyuna taşıyan üçleme, artık dijital ortamda da erişilebiliyor.

BAKAN GÜRLEK: SON DERECE KIYMETLİ BİR ÇALIŞMA

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'de yaşananların kayıt altına alınmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Gürlek, " Gazze'de yaşanan soykırımın ve savaş suçlarının kayıt altına alınması ve tüm dünyanın erişimine sunulması son derece kıymetli bir çalışmadır. Soykırım ve savaş suçlarının uluslararası hukuk önünde hesabının sorulması ise evrensel vicdanın en temel beklentisidir" ifadelerini kullandı.

"ADALET ARAYIŞINA SUNULMUŞ GÜÇLÜ BİR KANIT DOSYASI"

Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan üçlemenin tarihi bir kayıt niteliği taşıdığını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan, Anadolu Ajansı habercilerinin hazırladığı 'Kanıt, Tanık ve Sanık' üçlemesi, İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği suçların unutulmaması adına tarihe düşülen acı bir kayıt olduğu gibi, Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde adalet arayışına sunulmuş güçlü bir kanıt dosyasıdır."

ANADOLU AJANSI'NA TEBRİK

Bakan Gürlek, çalışmanın dijital platforma taşınmasında emeği geçenleri de tebrik ederek, başta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz olmak üzere tüm AA ailesine teşekkür etti.

"TÜRKİYE HAKKIN VE HAKİKATİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin Gazze konusunda tavrının değişmeyeceğini vurgulayan Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Gazze'de yaşanan zulmün hesabının uluslararası hukuk önünde sorulması adına hakkın ve hakikatin yanında durmaya devam edeceğiz. Zalimler er ya da geç adalet önünde hesap verecektir."

Kaynak: Haberler.com