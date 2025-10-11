Gazze'ye Yardım İçin Yola Çıkan Milletvekilleri İsrail Askerleri Tarafından Alıkonuldu

GAZZE'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Özgürlük Filosu'ndaki Vicdan Gemisi'nde bulunan ve İsrail askerlerince yapılan müdahalede alıkonulduktan sonra 2 gün önce Türkiye'ye dönen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, "Bizi ayrı bir araca aldılar. Araçta oluşturulan hücreler metaldi ve aşırı soğuktu. Yaklaşık iki saat kadar orada bekletildik. İnsan daralıyor, özgürlüğün ne anlama geldiğini o hücrelerde hissettik" dedi.

Gazze Şeridi'ne uygulanan abluka hattını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait gemilere, 8 Ekim'de uluslararası sularda İsrail donanması tarafından müdahale edildi. Müdahale sırasında, Vicdan Gemisi'nde bulunan Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de gözaltına alındı. Ashdod Limanında karaya çıkarıldıktan sonra Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirilen milletvekilleri, bir gün sonra Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi. Bursa'ya dönen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Atmaca, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısıyla İsrail askerleri tarafından alıkonulduktan sonra yaşadıkları süreci anlattı. Yola çıkarken her şeyi bildiklerini ve göze aldıklarını ifade eden Atmaca, "Daha önce karşılaşabileceğimiz olumsuzluklar bize anlatıldı. Biz de onu göze alarak yola çıktık. Milletimizin duası ve desteğiyle hiçbir zaman tereddüt ya da korku hissetmedik" diye konuştu.

'ÖLÜMÜ VE İŞKENCEYİ GÖZE ALARAK KATILDILAR'

İçinde bulundukları geminin filonun en büyük gemisi olduğunu vurgulayan Atmaca, "Biz kendi aramızda konuştuk ve 'Biz her şeyi göze alarak yola çıktık, vatandaşlarımız ve aktivistlerimiz var, öyle bir şeyi kabul edemeyiz' dedik. Allah neyi nasip ettiyse o olur. Enteresandır, hiçbir korku yaşamadık. Bizim dışımızda 22 farklı ülkeden insanlar vardı. Tunus'taki organizasyonda 59 ülkeden katılım olmuştu. Bizim kültürümüzden ve inancımızdan uzak ama aynı heyecanı duyan insanların varlığı bizi çok etkiledi. Bizim Gazze'yle tarihi, kültürel ve dini bağlarımız var ama onlar sadece insanlık adına yola çıktılar. Ölümü, işkenceyi göze alarak katılanlar vardı. Hatta geçmişte filo girişimlerinde bulunup eziyet görenler bile yeniden katıldı. Bu, insanlık adına umut verici bir durum. Hala vicdanlı insanların var olduğunu görmek, dünyanın geleceği adına bize umut verdi" ifadelerini kullandı.

'8 GÜN SÜREN ZORLU YOLCULUK'

Yolculuğun 8 gün sürdüğünü belirten Mehmet Atmaca, "Aslında daha kısa sürebilirdi ama küçük tekneler ve hava koşulları nedeniyle 8 gün sürdü. Son gün akşamı bize saldırı olacağı bilgisi geldi. Gemide 92 kişi vardı. Bunların 22'si mürettebattı, 3 milletvekili de biz vardık. Gemide ilk etapta bir eziyet yapılmadı. Hepimiz açık bir alanda toplandık. 92 insana karşı 100'den fazla asker vardı. Önce bizi tek tek aradılar ve ayrı bir bölüme aldılar. 15 saat boyunca onlarla birlikte kaldık. Tuvalete bile 3 asker eşliğinde gidiliyordu" diye konuştu.

'LİMAN'DA SAATLERCE YÜZ ÜSTÜ BEKLETTİLER'

Milletvekili Mehmet Atmaca, "Limana vardığımızda yaptıkları muamele psikolojik olarak yıpratıcıydı. İnsanları teker teker aşağı aldılar. Ellerimiz arkadan bağlandı, başımız eğdirildi. Özellikle Avrupalılara ve İtalyanlara daha sert davrandılar. Bizim onları görmemiz engellendi. İki saat kadar yüzüstü şekilde beklettiler. Her kişiye bir polis verdiler. 20 kadar masadan geçtik. Kıyafet dışındaki her şeye el koydular. Çıplak aramaya maruz kalmadık ama en az 15 kez arandık. Bu tamamen psikolojik baskıydı" dedi.

'METAL HÜCRELERDE BEKLETTİLDİK'

Tercümanların İsrailli polislerden seçildiğini ve Türkçelerinin zayıf olduğunu söyleyen milletvekili, "Bize sadece 'Neden geldiniz?' diye sordular. Biz de 'Gazze için, oradaki insanlara yardım için geldik' dedik. 'Abluka olduğunu bilmiyor muydunuz?' dediler. Biz de 'Zaten abluka olduğu için geldik, bunu göstermek istedik' cevabını verdik. Önden kelepçelenen de vardı, arkadan da. Bizi ayrı bir araca aldılar. Araçta hücreler oluşturulmuştu, tamamen metaldi. Aşırı soğuktu, bilerek soğutmuşlardı. Yaklaşık iki saat kadar orada bekletildik. İnsan daralıyor, özgürlüğün ne anlama geldiğini orada hissettik. Hiçbir bilgi verilmedi" ifadelerini kullandı.

'BİZİ KORKUTAMADILAR'

Yaşananlara rağmen geri adım atmayacaklarını vurgulayan Mehmet Atmaca, "Biz bu yola adalet için çıktık. Gazze'deki zulmü dünyaya göstermek istedik. Bizi korkutamadılar çünkü biz inancımızla yola çıktık" dedi.