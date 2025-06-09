Gazze'ye Yardım Götüren Madleen Gemisinde Yanlış Alarm Verildi

Gazze'ye Yardım Götüren Madleen Gemisinde Yanlış Alarm Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Madleen gemisine yaklaşan teknelerin ışıkları paniğe neden oldu. Gemideki aktivistler, yanlış alarm verdiklerini açıkladı.

İsrail'in insani felakete yol açtığı ve sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun gemiye baskın düzenlediğini düşünerek yanlış alarm verdiklerini duyurdu.

Kısa bir süre önce gemide alarm veren aktivistler, sosyal medya hesaplarından yaşananlara ilişkin paylaşımlar yaptı.

Brezilyalı aktivisit Thiago Avila, "Aynı anda birçok ışık tarafından kuşatıldık ve teknemizin etrafında dönüyorlardı." ifadesini kullandı.

Yaklaşan teknelerin, daha sonra kendi rotalarında devam ettiğini bildiren Avila, etraflarını saran teknelerin ayrıldığını ve kim olduklarını bilmediklerini aktardı.

Avila, bu olay üzerine yanlış alarm verdiklerini belirtti.

Gemideki Türk aktivist Şuayb Ordu da etraflarında çok fazla gemi ışığının belirmesi ve mavi ışıklı bir teknenin kendilerine yaklaşması nedeniyle paniğe kapılarak, İsrail ordusunun müdahale ettiği düşüncesiyle yanlış alarm verdiklerini kaydetti.

Ordu, Madleen gemisine yaklaşan teknenin, İsrail ordusuna ait olabileceğini ve taciz etmek amacıyla bunu yapmış olabileceğini vurguladı.

Yelkenlide bulunan aktivistler, İsrail ordusunun Madleen'e baskın düzenlediğini belirterek alarm vermişti.

İsrailli Bakan tehdit etmişti

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFF) adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan FFF'nin "Conscience" adlı gemisi ise Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu verildi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama: Hastaneye geldiği ana göre çok daha iyidir

Resmi açıklama geldi! İşte Ferdi Zeyrek'in son durumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.