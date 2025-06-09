Gazze'ye Yardım Götüren Madleen Gemisinde Yanlış Alarm Verildi

İsrail'in insani felakete yol açtığı ve sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun gemiye baskın düzenlediğini düşünerek yanlış alarm verdiklerini duyurdu.

Kısa bir süre önce gemide alarm veren aktivistler, sosyal medya hesaplarından yaşananlara ilişkin paylaşımlar yaptı.

Brezilyalı aktivisit Thiago Avila, "Aynı anda birçok ışık tarafından kuşatıldık ve teknemizin etrafında dönüyorlardı." ifadesini kullandı.

Yaklaşan teknelerin, daha sonra kendi rotalarında devam ettiğini bildiren Avila, etraflarını saran teknelerin ayrıldığını ve kim olduklarını bilmediklerini aktardı.

Avila, bu olay üzerine yanlış alarm verdiklerini belirtti.

Gemideki Türk aktivist Şuayb Ordu da etraflarında çok fazla gemi ışığının belirmesi ve mavi ışıklı bir teknenin kendilerine yaklaşması nedeniyle paniğe kapılarak, İsrail ordusunun müdahale ettiği düşüncesiyle yanlış alarm verdiklerini kaydetti.

Ordu, Madleen gemisine yaklaşan teknenin, İsrail ordusuna ait olabileceğini ve taciz etmek amacıyla bunu yapmış olabileceğini vurguladı.

Yelkenlide bulunan aktivistler, İsrail ordusunun Madleen'e baskın düzenlediğini belirterek alarm vermişti.

İsrailli Bakan tehdit etmişti

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFF) adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosunu tehdit ederek, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan FFF'nin "Conscience" adlı gemisi ise Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.