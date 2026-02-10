Tedavi olmak için Mısır'a geçen Filistinlilerin Gazze'ye dönüşü sürüyor

İsrail'in yaklaşık 2 yıl saldırı ve işgal altında tuttuktan sonra sınırlı geçişlere açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan 40 kişi Mısır'dan Gazze Şeridi'ne döndü.

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Mısır'dan, Gazze'ye Filistinlilerin dönüşü sürüyor.

Gazze'de sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Filistinlilerin 6. kafilesi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 Filistinli, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine getirildi.

Dönenlerin Mısır'da tedavi almak için Gazze'den ayrılan hasta ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Vatanına dönen Filistinliler gözyaşlarını tutamadı

Mısır'dan dönen Filistinlileri taşıyan otobüsün Nasır Hastanesine ulaşmasıyla, uzun süredir sevdiklerini göremeyen Filistinliler büyük bir sevinç yaşadı.

İki yıldır kızını göremeyen Büşra İmran, otobüsten inen kızı Samar'a uzun süre sarıldı. Kavuşmanın getirdiği sevinç gözyaşlarıyla duygusal anlar yaşandı.

Mısır'dan dönen Filistinlilerden Samar Abdülbasit İmran, Refah kapısından 3 kez geri döndürüldüklerini ancak her seferinde daha fazla kişinin Gazze'ye geçme talebiyle sınır kapısına gittiğini söyledi.

"Ben Gazzeliyim, konforu geride bırakıp Gazze'ye geldim"

Samar, vatanına bağlılığına vurgu yaparak, "Vatınım seviyorum, ben Gazzeliyim. Onlara da söyledim ( Mısır'da) burada rahatım ama kendi vatanımda değilim. Elektrikli odaları, rahat yatakları, konforu geride bırakıp Gazze'ye geldim." diye konuştu.

İsrail askerlerinin kendisini yaklaşık 1,5 saat sorguladıklarını aktaran Samar, Refah kapısından geçtikleri sırada zorluklarla karşılaştıklarını ve ellerini kelepçelediklerini söyledi.

Gazze'deki Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nems, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dönenlerin 20'sinin Mısır'da tedavi olmak için Gazze'den ayrılan hasta ve yaralılar, kalan 20'sinin de bu kişilerin refakatçileri olduğunu söyledi.

Kızılay ekiplerinin Gazze dışında tedavi olması gereken hasta ve yaralıların Mısır'a geçmeleri için gerekli çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Nems, 6. kafile kapsamında 20 hasta ve yaralı ile 20 refakatçinin de tedavi olmak için Mısır'a geçtiğini söyledi.

İsrail'in şiddetli saldırılarıyla insani felakete sebep olduğu, Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'ı uzun süre kapalı tuttuğu Gazze Şeridi'nde 4 bini çocuk 22 bin hasta bölge dışında tedavi olmayı bekliyor.

İsrail'in 21 ay kapalı tutup zarar verdiği ve 2 Şubat'ta sınırlı geçişlere açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan bir hafta içinde 65'i hasta 189 Filistinlinin Gazze'den ayrılmasına, 129 Filistinlinin de bölgeye geri dönüşüne izin verilmişti.

Refah kapısında hafta tatili olması nedeniyle cuma-cumartesi günleri herhangi bir hareketlilik gözlemlenmezken, sonrasında geçişler sınırlı bir şekilde yeniden başladı.

80 bin Filistinli topraklarına dönmek istiyor

Resmi olmayan kaynaklara göre, saldırılar sırasında Gazze'den çıkanlardan yaklaşık 80 bin Filistinli yerinden edilmeyi reddetmek ve topraklarına bağlılıkların bir göstergesi olarak geri dönmek için kayıt yaptırdı.

İsrail basını Refah'tan sınır kapısı açıldıktan sonra her gün en az 50 kişinin Gazze'ye dönmesine izin verileceğini yazmıştı. Ancak kapının açıldığı 2 Şubat'tan beri girişine izin verilen Filistinlilerin sayısı söz konusu rakamın altında kaldı.

Mısır basını ise İsrail ordusunun Gazze'ye dönmek isteyen Filistinlilerin bir kısmını geri çevirerek, bölgeye girişine izin vermediğini paylaştı.

İsrail, yalnızca Ekim 2023'ten sonra Gazze'den ayrılanların geri dönüşüne izin veriyor.

Gazze'ye dönenler ise Refah kapısında İsrail askerlerinin işkence ve kötü muamelesine, uzun süren sorgulamalara maruz kaldıklarını söylemişti.

İsrail saldırılarından önce her gün yüzlerce Filistinli, Refah kapısından Mısır'a geçiyor ve yüzlercesi de Gazze'ye geri dönüyordu. Refah kapısının idaresi, İsrail'in müdahalesi olmaksızın Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ve Mısır makamları tarafından yönetiliyordu.