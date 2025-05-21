Gazze'ye 93 UN Yardım Kamyonu Giriş Yaptı

KEREM ŞALOM SINIR KAPISI, 21 Mayıs (Xinhua) -- Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın İsrail tarafından görülen yardım taşıyan bir kamyon, 20 Mayıs 2025.

İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) fırınlar için un, bebek maması, tıbbi ekipman ve ilaç da dahil olmak üzere insani yardım taşıyan toplam 93 Birleşmiş Milletler kamyonunun salı günü Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptığını bildirdi. (Fotoğraf: Jamal Awad/Xinhua)