Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü: Enkaz altında kalan naaşları arama çalışmalarına başladık

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in soykırım sırasında Gazze kentinde yıktığı evler ve binaların enkazı altında kaybolan Filistinlilerin naaşlarını düzenli şekilde arama çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede düzensiz şekilde, çoğunlukla siviller tarafından gerçekleştirilen ve teknik ekipmanların eksikliği nedeniyle yarım kalan enkaz altından cenazelerin aranması çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasının insani protokolünün uygulanmasında bazı ihlallerde bulunduğu; bu ihlallerden birinin de Filistinlilerin cenazelerinin enkaz altından çıkarılması için gerekli yüzlerce ağır iş makinesinin bölgeye girişini engellemek olduğuna işaret edildi.

Gazze kentinde yıkılan ev ve binaların enkazı altında kaybolan Filistinlilerin naaşlarını, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'yle işbirliği içerisinde arama çalışmalarına başlandığı aktarıldı.

Bu çalışmaların Gazze'nin Yeniden İmarı için Arap Heyeti, Acil Durum Komitesi ve Hızlı Müdahale İdaresi, Gazze ilindeki kriminal inceleme ve adli tıp birimleri, Filistin Sağlık ve Vakıflar bakanlıkları, ayrıca kayıp şehitlerin yakınları ile kabile ve aşiret temsilcilerinin katılımıyla yürütüldüğü bildirildi.

Arama çalışmalarının İsrail'in soykırım sırasında bombaladığı, zorla yerinden edilen aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğu yaklaşık 60 kişinin bulunduğu Gazze'deki Ebu Ramazan ailesine ait evden başlandığı bilgisi verildi.

Ağır teçhizat ve destek çağrısı

Sivil Savunma Müdürlüğü, enkaz altındaki cenazeleri arama çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak, bu insani çalışmaların tamamlanabilmesi adına ekipman temini için diğer kurumların da sürece katılması çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun saldırılar sırasında çoğu teçhizatını ve kapasitesini yok ettiği sivil savunma ekiplerinin bu çalışmaları basit ve ilkel araçlarla yürüttüğü yinelendi.

Açıklamada, Gazze'deki birkaç İsrailli esirin cesedinin bulunması için uluslararası toplumun bölgeye ağır ekipman ve araçların girişine izin verdiği, binlerce Filistinlinin cenazesinin aranması için ise Sivil Savunma ve yetkili kurumların engellendiği anımsatılarak "uluslararası toplumun çifte standartlı uygulaması" kınandı.

Uluslararası insani hukuk, insan hakları yasaları ve Cenevre Sözleşmeleri'nin, cenazelere saygı gösterilmesi ve onurlarının korunması çağrısı yaptığı ayrıca kaybolanların akıbetinin açıklığa kavuşturulması ve bulundukları yerlerin belirlenmesine ilişkin hükümlerin bulunduğu anımsatıldı.

Uluslararası Sivil Savunma Örgütü ile Gazze'deki ateşkes anlaşmasının garantörlerinden de kayıpların aranması ve enkaz altındaki cenazelerin çıkarılması için gerekli ağır ekipman ve makinelerin ivedilikle tedarik edilmesi için müdahale etmeleri talep edildi.

Ayrıca uluslararası insani yardım kuruluşlarından cenazelerin çıkarılmasına yardımcı olacak insani projelerin yürütülmesine katılmaları istendi.

Müdürlük ayrıca naaşların çürümüş olabileceği, özelliklerinin ve yüz hatlarının değişmiş olabileceği, bazılarının ise tamamen kemik haline gelmiş olabileceği uyarısında bulunarak kayıp cenazelerin yakınlarından kimlik belirlenmesinde ekiplerle işbirliği yapmalarını talep etti.

İsrail'in Gazze'de iki yıl süren soykırımı

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren saldırılarda 70 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 171 binden fazla kişi yaralanmış ve Gazze Şeridi'nde geniş çaplı yıkım meydana gelmişti.

Saldırılar nedeniyle sivil altyapının yüzde 90'ında yıkımın meydana geldiği; 70 milyon ton enkazın biriktiği Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.