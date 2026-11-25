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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle altyapının zarar görmesi ve yağışlarla mücadelede ekipman eksikliği nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı yaklaşık 1000 yerleşim alanı, barınma merkezi ve kampın yağmur suları altında kalma riski taşıdığı belirtildi.

Gazze Şeridi Belediyeler Birliği, kış mevsiminde sivilleri ve yerinden edilenleri bekleyen riskleri ve belediyelerin acil durumlara müdahale kapasitesini değerlendirmek üzere Gazze kentindeki Belediye Meclisi binasında toplantı düzenledi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarının ardından dördüncü kış mevsimine girdiği belirtilerek, "Geniş çaplı yıkım, devam eden abluka ve gerekli ekipman ile malzemelerin girişine getirilen İsrail kısıtlamaları nedeniyle bölgede insani, sağlık ve çevre koşulları felaket boyutuna ulaştı. Ayrıca temel hizmetler de neredeyse tamamen çöktü." ifadelerine yer verildi.

Bölgede yaklaşık 1000 kamp ve barınma merkezinin yağmur sularının birikmesi ve su baskını riski altında olduğu belirtilen açıklamada, yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin elverişsiz ve dayanıksız barınma koşulları altında yaşadığı kaydedildi.

Yaklaşık 200 bin yıpranmış çadırın değiştirilmesi gerektiği ve 2 binden fazla hasarlı binanın çökme riski taşıdığı kaydedilen açıklamada, bu durumun siviller ve yerinden edilenlerin hayatı için doğrudan tehdit teşkil ettiği aktarıldı.

Ayrıca, Gazze Vadisi'nde su seviyesinin ani şekilde yükselmesi konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, başta Mugraka ve Zehra belediyeleri olmak üzere çevre bölgelerin, su tahliyesi ve acil müdahale kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle risk altında olduğu belirtildi.

Kışın getirdiği riskler karşısında sınırlı imkanlar

Açıklamada, kasım ayının başında Gazze Şeridi'ni etkileyen kötü hava koşullarının bölgedeki risklerin boyutunu gözler önüne serdiği aktarıldı.

Bölgedeki yağışlar nedeniyle yaklaşık 70 bin çadırın su altında kaldığı ve 350 binden fazla yerinden edilmiş kişinin zarar gördüğü kaydedildi.

Gazze'de kanalizasyon şebekeleri, yollar ve hayati öneme sahip tesislerin büyük ölçüde zarar gördüğü ayrıca araç ve ekipmanların önemli bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği, belediyelerin böyle bir ortamda hizmet vermeye çalıştığı ifade edildi.

Belediyelerin kış mevsimindeki risklere müdahale kapasitesinin son derece sınırlı hale geldiği, mevcut ihtiyaçları ve karşılaşılan zorlukları karşılayamadığı vurgulandı.

Altyapının onarımı için acilen gerekli malzemeler

Açıklamada, Gazze'de hasar gören altyapının acilen bakım ve onarım çalışmalarının yapılabilmesi için 10 bin ton çimentonun ivedilikle tedarik edilmesi gerektiği kaydedildi.

Ayrıca acil ihtiyaçlar arasında ağır ve özel amaçlı iş makineleri ile ekipmanların, sabit ve mobil su pompalarının, yedek jeneratörlerin, yakıt, endüstriyel yağ, akü, lastik ve yedek parçaların yanı sıra işletme ve bakım malzemelerinin de yer aldığı belirtildi.

Barınma ve yeniden imar malzemelerinin yanı sıra kış mevsimiyle birlikte bölgeye acilen yağmur ve rüzgara dayanıklı karavan ve prefabrik konut, ısıtma aracı, battaniye, yatak ve döşeme malzemesi ile kışlık giysinin tedarikinin sağlanması gerektiği kaydedildi.

Belediyeler Birliği, ihtiyaçların boyutunun tüm belediyelerin kapasitesini aştığını belirterek ülkelere, hükümetlere, Birleşmiş Milletler'e, uluslararası kuruluşlara ve bağışçı kurumlara, bölgedeki gerekli imkanların sağlanması için doğrudan ve acilen harekete geçmeleri çağrısı yaptı.

Gazze'deki hükümet dün birkaç gün içinde bölgede etkili olması beklenen sağanak ve soğuk hava dalgasının çadırlarda yaşayan 1,76 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin hayatını tehdit ettiğini bildirmişti.

Gazze'de 70 bin çadır sular altında kalmıştı

Gazze Şeridi'ni 6 Kasım'da etkisi altına alan sağanak ve kuvvetli rüzgarlar, İsrail saldırılarında evleri ve altyapıları yıkılan, korunaklı barınma imkanından yoksun binlerce Filistinlinin yaşadığı çadırlardaki koşulları daha da ağırlaştırmıştı.

Gazze'deki hükümet, söz konusu yağışlarda on binlerce yerinden edilmiş kişiyi barındıran 70 bin çadırın sular altında kaldığını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Ekim 2026 ortasında yayımladığı raporda, yaklaşık 950 bin Filistinlinin sel riski orta ve yüksek olan yerinden edilmiş bölgelerde yaşadığı, bunlardan 400 binden fazlasının yüksek riskli alanlarda bulunduğu bildirilmişti.

Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, İsrail'in geçici barınma malzemeleri ile hasarlı evlerin onarımı için gerekli malzemelerin Gazze'ye girişini kısıtlamayı sürdürmesi nedeniyle barınma ve yeniden inşa ihtiyaçlarının mevcut yardımları aştığı belirtiliyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 176 binden fazla kişi yaralandı.

Sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ının yıkıldığı veya hasar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA