Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane iddialarını asılsız diyerek reddetti

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in soykırımın başlamasıyla 3 yıldır defalarca hedef alarak çökme noktasına getirdiği sağlık sistemini daha fazla yok etmek için asılsız iddialar ortaya attığını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Halil ed-Dekran, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Dekran, İsrail ordu yetkililerinin "hastanelerde silah veya silahlı kişilerin bulunduğuna dair" sağlık tesislerine yönelik asılsız ve yanıltıcı iddiaları yeniden gündeme getirdiğini belirtti.

Söz konusu iddiaları kesin bir dille reddeden Dekran, bu söylemlerin sağlık altyapısından geriye kalanları da tamamen yok etmek için uydurulmuş iddialar olduğunu vurguladı.

Hastaneler ve tıbbi merkezlerde sadece yaşam mücadelesi veren hasta ve yaralılar ile kısıtlı imkanlarla görev yapan sağlık personelinin bulunduğunu aktaran Dekran, sağlık sektörünün ağır ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği yaşadığına dikkati çekti.

Tüm hastane ve sağlık tesislerinin kapıları uluslararası kuruluşlara açık

Dekran, Gazze'deki tüm hastane ve sağlık tesislerinin kapılarının uluslararası kuruluşlara ve insan hakları örgütlerine açık olduğunu ifade ederek, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler kurumlarına sağlık personelini ve tesislerini korumak için acil müdahale çağrısında bulundu.

Hamas'tan dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddialarını, bölgede kalan hastaneleri hedef almak için bahane olarak kullanabileceği uyarısında bulunulmuştu.

İsrail ordusundan tehdit

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın hastaneleri ve sağlık tesislerini askeri amaçlarla kullandığını iddia etmişti.

Waweya, bu faaliyetlerin durmaması halinde İsrail ordusunun "tehdit kaynağı" olarak nitelendirdiği hedeflere karşı harekete geçeceği tehdidinde bulunmuş, iddialarını destekleyen herhangi bir kanıt ise sunmamıştı.

Kaynak: AA