Haberler

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastane iddialarını asılsız diyerek reddetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hastanelerde silah bulunduğuna dair iddialarını asılsız diye reddetti. Sözcü Halil ed-Dekran, sağlık tesislerinin kapılarının uluslararası kuruluşlara açık olduğunu belirterek sağlık personelini korumak için acil müdahale çağrısı yaptı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in soykırımın başlamasıyla 3 yıldır defalarca hedef alarak çökme noktasına getirdiği sağlık sistemini daha fazla yok etmek için asılsız iddialar ortaya attığını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Halil ed-Dekran, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Dekran, İsrail ordu yetkililerinin "hastanelerde silah veya silahlı kişilerin bulunduğuna dair" sağlık tesislerine yönelik asılsız ve yanıltıcı iddiaları yeniden gündeme getirdiğini belirtti.

Söz konusu iddiaları kesin bir dille reddeden Dekran, bu söylemlerin sağlık altyapısından geriye kalanları da tamamen yok etmek için uydurulmuş iddialar olduğunu vurguladı.

Hastaneler ve tıbbi merkezlerde sadece yaşam mücadelesi veren hasta ve yaralılar ile kısıtlı imkanlarla görev yapan sağlık personelinin bulunduğunu aktaran Dekran, sağlık sektörünün ağır ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği yaşadığına dikkati çekti.

Tüm hastane ve sağlık tesislerinin kapıları uluslararası kuruluşlara açık

Dekran, Gazze'deki tüm hastane ve sağlık tesislerinin kapılarının uluslararası kuruluşlara ve insan hakları örgütlerine açık olduğunu ifade ederek, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler kurumlarına sağlık personelini ve tesislerini korumak için acil müdahale çağrısında bulundu.

Hamas'tan dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddialarını, bölgede kalan hastaneleri hedef almak için bahane olarak kullanabileceği uyarısında bulunulmuştu.

İsrail ordusundan tehdit

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın hastaneleri ve sağlık tesislerini askeri amaçlarla kullandığını iddia etmişti.

Waweya, bu faaliyetlerin durmaması halinde İsrail ordusunun "tehdit kaynağı" olarak nitelendirdiği hedeflere karşı harekete geçeceği tehdidinde bulunmuş, iddialarını destekleyen herhangi bir kanıt ise sunmamıştı.

Kaynak: AA
Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti

Cemil Tugay salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA'dan İsrailli futbolcuya soruşturma

Harekete geçtiler! İsrail'in rezilliği cevapsız kalmadı

Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek

Suçu çok ağır! Suudi mahkemesi son sözü söyledi: İdam edilecek

Derileri çürüyor sandılar! Rus gençlerin yeni tutkusu görenleri ürküttü

Art arda paylaşılan fotoğraflar tedirgin etti! Gerçek bambaşka çıktı
Samsun sahillerine vuran gizemli çuvalların sırrı çözüldü! 800 kilogramlık madde 'guar gum' çıktı

Sahile vuran beyaz tozun sırrı çözüldü! Gıdada bile kullanılıyor
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer

Sahada yapamadığını masada yapıyor! Dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Aliye Uzunatağan yıllar süren büyük aşkını açıkladı

Aliye Uzunatağan yıllar sonra açıkladı! Büyük aşkı bakın kim çıktı
Türkiye'de denizden hazine çıktı! Hemen teslim etti

Denizden hazine çıktı! Hemen oraya koştu