Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Burş, 2025'te 322 doğumsal anomali bildirdi

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, İsrail'in sürdürdüğü soykırımın, açlığın, zorunlu göçlerin ve sağlık sisteminin çöküşünün gölgesinde doğumsal anomali vakalarındaki artışın endişe verici boyutlara ulaştığını bildirdi.

Burş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de 2022 yılı boyunca 184 doğumsal anomali vakasının kaydedildiğini, bu sayının 2025'te 322'ye yükseldiğini belirtti.

Bu durumun 2022 yılına kıyasla yüzde 75'lik bir artış anlamına geldiğini kaydeden Burş, 2026'nın eylül ayı sonuna kadar ise 260 vakanın tespit edildiğini bildirdi. Burş, böylece yalnızca 9 aylık sürede kaydedilen vaka sayısının, 2022 yılının tamamındaki toplam vaka sayısını aştığına dikkati çekti.

Rapor edilen anomali türlerinin yakından takip ve uzmanlık gerektiren tedavi süreçlerine ihtiyaç duyduğunu belirten Burş, dudak ve damak yarığı, doğumda cinsiyetin belirlenmesini zorlaştıran dış üreme organı gelişim farklılıkları, üst uzuvların kısa olması ve göbek fıtığı gibi vakaların öne çıktığını kaydetti.

Burş, çocuklarda birden fazla anomalinin aynı anda görülebildiğini, bunun da tetkik, cerrahi müdahale ve sürekli bakım ihtiyacını artırdığını ifade etti.

Söz konusu sayıların tek başına yenidoğanlardaki genel doğumsal anomali oranını kesin olarak ortaya koyamayacağını ve anomalilerin doğrudan nedenlerini kanıtlamayacağını vurgulayan Burş, verilerin bağımsız bir araştırma gerektirdiğini belirtti.

Burş, vaka sayısındaki artışın nedenlerinin, annelerin yetersiz beslenmesinin olası etkilerinin, İsrail saldırıları nedeniyle çevreye yayılan zararlı maddelere maruz kalmanın ve saldırıların yol açtığı koşullar nedeniyle gebelik sürecinde sağlık hizmetlerine erişimin kesintiye uğramasının araştırılması gerektiğini kaydetti.

Bu kapsamda bağımsız, uluslararası ve bilimsel bir soruşturma yürütülmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Burş, her rakamın arkasında tedavi bekleyen bir çocuk ve endişeyle bekleyen bir annenin bulunduğuna dikkati çekti.

Burş, hamile kadınların korunmasının yanı sıra yenidoğanlar için gıda temini, tarama testleri ve uzmanlık gerektiren ameliyatların hayati önem taşıyan ve ertelenemez haklar olduğunu vurguladı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1602 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 794 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bini, yaralı sayısı da 175 bini aştı.

Kaynak: AA