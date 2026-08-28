Gazze'de su taşıyan çocuklara ateş

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da aileleri için su taşıyan Filistinli iki çocuk, İsrail ordusunun ateşi altında korku dolu anlar yaşadı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Beyt Lahiya'da su bidonları yüklü alışveriş arabasını iterek ilerleyen iki çocuğun İsrail ordusunun açtığı ateşe maruz kaldığı görülüyor.

Çocukların, ateş açılması üzerine kısa bir süre alışveriş arabasının arkasına saklanarak korunmaya çalıştıkları ve arabadan uzaklaştıkları, bir süre bekledikten sonra ise su bidonlarını taşıdıkları arabayı yeniden sürükleyerek bölgeden uzaklaştıkları görüntülere yansıyor.

Olayda çocukların yaralanıp yaralanmadıkları netlik kazanmadı.

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle su şebekelerinin, kuyuların ve altyapının büyük bölümünün zarar görmesi, bölge sakinlerinin temiz suya erişimini güçleştiriyor.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde çocuklar da ailelerine su temin etmek için suyu bidonlarla taşımak zorunda kalıyor.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu bölgenin farklı noktalarına saldırılar düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlalleri nedeniyle 1303 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 336 kişi yaralandı. Enkaz altından da yüzlerce kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 73 bin 438'e, yaralananların sayısı ise 174 bin 447'ye yükseldi.

Kaynak: AA