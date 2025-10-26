Gazze Mahkemesi'nden 'Kanıt' Belgeseli Gösterimi
İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak amacıyla kurulan Gazze Mahkemesi'nin nihai oturum programında, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 'Kanıt' belgeseli gösterildi. İstanbul Üniversitesi'nde yoğun ilgi gören belgesel, savaş suçlarına dair delil niteliğindeki görsellerle hazırlandı.
İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim "Gazze Mahkemesi"nin nihai kararını açıklayacağı "Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programının son gününde, Anadolu Ajansının (AA) "Kanıt" belgeseli gösterildi.
"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programının yan etkinlikleri kapsamında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şeref Holünde gösterilen belgesele ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.
AA Özel Prodüksiyonlar Direktörü Abdulkadir Karakelle'nin yapımcılığında hazırlanan "Kanıt" belgeselinde, İsrail'in Gazze'deki savaş suçları delil niteliğindeki görsellerle aktarılıyor.
