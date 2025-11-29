Haberler

Gazze İslam Üniversitesinde Yüz Yüze Eğitim Başladı

Güncelleme:
İsrail'in 2 yıllık saldırılarından ağır hasar görmüş olan Gazze İslam Üniversitesi, kısıtlı imkanlar altında yüz yüze eğitime yeniden başladı. Rektör Esad, tarihi bir gün olarak nitelendirdiği bu dönüm noktasında eğitimciler ve öğrencilerin yaşadığı sevinci paylaştı.

İsrail'in 2 yıl boyunca Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda ağır hasar gören Gazze İslam Üniversitesinde yüz yüze eğitim başladı.

İsrail'in "educide" (eğitim kırımı) politikası Gazze'de 2 yıl boyunca yoğun şekilde uygulandı. Saldırılarda okulların yüzde 95'i zarar görürken, 785 bin öğrenci eğitimden mahrum edildi, çok sayıda eğitimci ve öğrenci hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki İslam Üniversitesi de İsrail saldırılarında hedef alınan ve pek çok binası yıkılan, yakılan eğitim kurumlarından biri oldu.

Ateşkesin ardından Gazze İslam Üniversitesinde kısıtlı imkanlara rağmen yeniden yüz yüze eğitim başladı. Üniversitenin pek çok binası hasarlı olduğu için derslerin yapıldığı sınıflarda yoğunluk yaşandı.

2 yıl aradan sonra tarihi bir gün

Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Esad Yusuf Esad, AA'ya yaptığı açıklamada, "Bugün, soykırımın acılarına rağmen kademeli olarak yüz yüze eğitime döndüğümüz tarihi bir gün." dedi.

Tıp ve sağlık bilimleri fakültelerinden çok sayıda öğrencinin eğitimlerine geri döndüğünü dile getiren Esad, tüm fakültelerde eğitime dönülmesi için bir plan hazırladıklarını söyledi.

Esad, İslam Üniversitesinin ana binalarındaki ağır hasara, sürekli göçe ve internet kesintilerine rağmen çevrim içi eğitim verdiklerini dile getirdi.

Üniversitenin Ekim 2023'ten bu yana ilk kez yüz yüze eğitim için öğrenci kabul ettiğini belirten Esad, soykırım boyunca yaklaşık 3 bin 500-4 bin öğrencinin çevrim içi eğitim alarak mezun olduğunu ifade etti.

Eğitime dönmenin mutluluğunu yaşıyorlar

Tıp Fakültesi öğrencisi Melek el-Mukayyed, 2 yıl aradan sonra yüz yüze eğitime başladıkları için yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Üniversite binalarının bir kısmının onarıldığını söyleyen Mukayyed, "Buraya gelebildiğim için çok mutluyum. Eğitime devam edebildiğimiz için hepimiz gururlu ve mutluyuz. Tüm yaşananlara rağmen üniversite yeniden öğrenci kabulüne başladı. Eğitime büyük bir sevgi var." dedi.

Tıp Fakültesi öğrencisi Sema Radi de yeniden yüz yüze eğitim alabiliyor olmaktan çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.

Tıp, mühendislik ve hemşirelik bölümleri öğrencilerinin yüz yüze eğitim alması için üniversitenin bazı binalarının onarıldığını kaydeden Radi, "İsrail soykırımına rağmen ayağa kalkan üniversitemle ve ülkemle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
