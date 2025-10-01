Gazze ile Dayanışma İçin Filistin Bayrağı Asıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) binasına Gazze halkı ile dayanışma amacıyla Filistin bayrağı asıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye Meclis üyeleri ve çalışanlarla düzenlediği basın toplantısında, "Filistin Halkı ile Dayanışma Bildirisi"ni ve alınan kararları kamuoyuna açıkladı.

Gazze halkı ile dayanışma için Belediye binasına dev Filistin bayrağı asılırken, LTB Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilen "Filistin Halkı ile Dayanışma Bildirisi" ve kararları Başkan Harmancı tarafından okundu.

Harmancı açıklamasında LTB tarafından alınan Filistin halkı ile dayanışma kararlarını şu şekilde sıraladı:

"LTB'nin Filistin yerel yönetimleri ile işbirliği yapması, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Gazze Acil Yardım Fonu'na aktarılmak üzere kaynak ayrılması, belediye bünyesindeki tüm kamusal alanların 'Filistin mücadelesi dostu alanı' olarak ilan edilmesi, Gazze Bienali Projesi'nin, Bienal Lefkoşa kapsamında kasım ayı içerisinde Lefkoşa'da misafir edilmesi, özellikle Gazze'de yaşanan soykırıma yönelik farkındalık yaratmayı hedefleyen her türü bağımsız, sokak sanatının teşvik edilmesi."

GKRY'nin İsrail'e verdiği imtiyazlara sessiz kalınmayacak

Harmancı, konuşmasında, Gazze'de yaşanan soykırımı dünyanın canlı canlı izlediğini belirterek, İsrail'in sadece top, tüfek, savaş uçağı değil, açlığı ve susuzluğu da soykırım silahı olarak kullandığını söyledi.

Hastaneler dahil her türlü sivil altyapının bilinçli şekilde yok edildiğine, ilaç ve gıda başta olmak üzere her türlü insani yardıma erişimin engellendiğine dikkati çeken Harmancı, direnen bir toplumun tüm hayat damarlarının planlı şekilde kopartıldığı Gazze soykırımı ile insanlık onurunun yok edildiğini vurguladı.

LTB Başkanı Harmancı, Gazze'deki katliamlara ilişkin rakamların sadece saldırılarda öldürülenler olduğunu, açlık ve diğer yan faktörlerden ölen insanları kapsamadığını hatırlatarak, "Gazze'deki soykırıma tarifi olmayan bir dehşet, öfke ve üzüntüyle tanıklık ediyoruz." ifadesini kullandı.

Harmancı, "Kıbrıs Cumhuriyeti (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi GKRY) tarafından İsrail'e verilen askeri ve ekonomik imtiyazların bu soykırıma alet edilmesine sessiz kalmayacaklarını ifade ederek şunları dile getirdi:

"Bu insanlık suçunun doğrudan faili olan İsrail devletini ve gerek direk destek vererek gerekse müdahale gücünü kullanmayarak bu suça ortaklık eden tüm devletleri ve diğer uluslararası aktörleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Filistin Devleti'ni tanıma kararlarının kendi başına yetersiz olduğunu, hatta işgal ve soykırımla oluşturulan yeni statükonun meşrulaşmasına hizmet edebileceğine dikkat çekiyor, bu vahşetin bir an önce durdurulması, işgalin tamamen sona erdirilmesi ve Filistin halkının insanca var olabilmesi için gerekli tüm desteğin ivedilikle sağlanması için gücü ve sesi olan her bireyi, toplumu, devleti ve örgütü harekete geçmeye davet ediyoruz."