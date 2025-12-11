Haberler

Gazze'deki hükümet: Washington'un bölgeye her gün 600 tırın giriş yaptığı yönündeki açıklaması aldatıcı

Gazze hükümeti, ABD'nin bölgeye her gün 600 yardım tırının girdiği yönündeki açıklamasının aldatıcı olduğunu belirterek, gerçek rakamların çok daha düşük olduğunu vurguladı. Hükümet, İsrail'in insani yardımları sistemli bir şekilde engellediğini iddia etti.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, ABD hükümetinin, bölgeye her gün 600 yardım tırının girdiğine ilişkin açıklamasının aldatıcı olduğunu; gerçek durumu yansıtmadığını belirtti.

Hükümetin Medya Ofisinden, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz'ın "ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının BMGK tarafından kabul edilmesinden bu yana her gün gıda, barınak ve ilaç taşıyan 600'den fazla tırın Gazze'ye girdiği" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Waltz'ın Gazze'ye günlük 600 tırın girişine dair yaptığı açıklamalar yanıltıcı ve belgelenmiş gerçeklerle çelişiyor." ifadesi kullanıldı.

Bunun İsrail'i aklama ve sivilleri açlığa mahkum etmeyi meşrulaştıran aleni bir girişim olduğu vurgulandı.

Sahadan toplanan verilerin, insani yardımların girişinin açık bir şekilde engellenmesi için belirli bir yöntem izlendiğini teyit ettiği; bu durumun, ateşkes anlaşması ve uluslararası kararlar çerçevesinde İsrail'in yerine getirmesi gereken yasal yükümlülüğe aykırı olduğu belirtildi.

Günlük ortalam 234'ten fazla tır giriş yapmadı

Açıklamada, "Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana 62 gün geçti ve bu süre içinde Gazze'ye 37 bin 200 yardım tırının girmesi gerekirken sadece 14 bin 534 tır girdi. Buna göre bölgeye günlük giriş yapan tır sayısı ortalama 234'ü geçmedi. Bu da girmesi gereken sayının yüzde 34'ünü aşmadığını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu rakamların İsrail'in sadece insani yardımların girişini ciddi şekilde azaltmakla kalmadığını aynı zamanda Gazze'yi açlık sınırında tutmayı hedefleyen sistemli bir ekonomik boğma politikası benimsediğini de teyit ettiği kaydedildi.

İsrail'in temel gıda, tıbbi malzeme, yedek parça ve acil durum malzemeleri olmak üzere onlarca hayati öneme sahip ürünü herhangi bir yasal veya insani gerekçe göstermeksizin engellediğine işaret edildi.

Açıklamada, bu engelleme, uluslararası insancıl hukukun ve ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerin açık bir ihlali olarak nitelendirildi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz, 6-10 Aralık'ta Ürdün'le başlayıp İsrail'le sonlanan bölge turu gerçekleştirmişti.

Waltz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'ye uluslararası yardım ve ticari malların girişinin yapıldığı ana işlem noktası Kerem Ebu Salim Sınır Kapısını yerinde görmek için ziyaret ettiğini belirtmişti.

Waltz, Trump'ın, 17 Kasım'da BMGK tarafından onaylanan ABD tasarısını anımsatarak, "Trump'ın planının BMGK tarafından onaylanmasından bu yana günde 600'den fazla tırın bölgeye gıda, barınak ve ilaç getirdiğini" savunmuştu.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
