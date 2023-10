Gazze'deki yakınlarından haber alamayan Filistinliler endişeli

Bir süre önce Türkiye'ye gelen ve İsrail'in saldırısı sonrası ülkesine dönemeyen Filistinli Rezeq Abukmeil Zakia (67) ile Muhammed Abdullah Mehmet Isun, Gazze'deki gelişmeleri endişeyle izliyor.

Filistin'den Türkiye'ye yaklaşık 2 ay önce gezmeye gelen ve İsrail'in saldırısı sonrası sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle ülkesine dönemediği için Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tanıdıklarının yanında kalan Zakia, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana İsrail'in Filistin halkına zulüm ettiğini söyledi.

Gençlik dönemlerinde İsrail'in zulmüne karşı mücadele verdiğini anlatan Zakia, "Toplarla, tanklarla, uçakla geldikleri zaman bizim evlerimize ateş ediyorlar, onları yıkıyorlar. İçeride ne varsa hepsini yakıp, yıkıp gidiyorlardı." dedi.

Zakia, önceki yıllarda İsrail'in saldırıları sonrasında oğlunu, kardeşlerini ve 10'un üzerinde yakınını kaybettiğini dile getirerek, son saldırılar sırasında boşaltılan evlerinin bombalanarak yıkıldığını yakınlarından öğrendiğini belirtti.

İsrail'in saldırısı sonrası 12 çocuğundan ve yakınlarından haber alamadığını, bölgede internet ve elektriğin kesik olduğunu ifade eden Zakia, şöyle konuştu:

"Hayatım boyunca Gazze'den çıkmadım, Türkiye'de tanıdıklarım vardı, onlar beni çağırdılar ve Türkiye'ye geldim. Ziyaret için Türkiye'ye geldim, ben Türkiye'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Türkiye'de 3 ay kalmayı düşünüyordum, şimdi de saldırılar başladı, geri dönemiyorum. Çocuklarımı arıyorum, ulaşamıyorum internetleri yok, yakınlarımdan internette olan varsa onlarla iletişime geçiyorum."

Zakia, Gazze'de yaşananları televizyonda ya da internette izlediğinde boğazının düğümlendiğini anlatarak, bölgeden gelecek güzel haberleri beklediğini ifade etti.

"Şu an çoluk çocuğu katlediyorlar"

İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin dünyaya yalan söylediğini belirten Zakia, "Bunlar şu an çoluk çocuğu katlediyorlar. Yani bu çocukların ne suçu var? Onları katlediyorlar. Hala dünyaya yalan söylüyorlar. Hastanede toplanan insanlar evleri yıkılan insanlardır. Başka gidecek yerleri yoktu. Hemen hastanenin etrafında toplanıyorlardı. Hastaneyi vurdukları zaman benim yüreğim parçalandı. Ne yapacağımı şaşırdım. Keşke orada olsaydım, hiçbir şey yapamazsam da çoluk çocuğumun ve akrabalarımın yanında olurdum." diye konuştu.

"İlk bombardımanda yüreğim gitti"

Zakai'nin yanlarında kaldığı tanıdıklarından 56 yaşındaki Muhammed Abdullah Mehmet Isun ise İsrail'in düzenlediği saldırılar sonrası akrabalarından haber alamadığını belirterek, onlardan gelecek iyi haberleri beklediğini söyledi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yeğenlerinin hayatını kaybettiğini anlatan Isun, annesi, babası, çocukları ve yakınlarının Gazze'de yaşadığını ifade ederek, "İlk bombardımanda yüreğim gitti. Her ne kadar burada yaşasam da aklım, fikrim onlardan gelecek haberde. Oğlum 2 gün önce beni aradı, her tarafta savaş olduğunu söyledi, benden bir şeyler saklıyorlar, ne olduğunu bilmiyorum. Şu an onlara ulaşamıyorum." dedi.

Isun, İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı duyduğunda çok üzüldüğünü sözlerine ekledi.