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Gazze'deki hükümet, İsrail'in tır noktası saldırısında 1 ölü, 3 yaralı olduğunu açıkladı

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in ticari tırların güvenliğini sağlayan sivil noktayı hedef almasını "ağır ihlal" diye niteledi ve müdahale çağrısı yaptı. Saldırıda Ekonomi Bakanlığı personeli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı; hükümet sorumluluğu İsrail'e yükledi.

Gazze'deki hükümet, ticari tırların güvenliğini sağlamakla görevli sivil bir noktayı hedef alan İsrail'in "kaos yayma ve insani acıları derinleştirme" çabalarına karşı uyarıda bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, tırların hareketini düzenlemek, geçişlerini güvence altına almak ve olası saldırılara karşı korumakla görevli bir noktayı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, ticari malların güvenliğini sağlayan sivil ekiplerin hedef alınmasının, insani yardım ve hizmet alanlarında çalışanları koruyan uluslararası hukukun "ağır bir ihlali" olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Düzeni sağlamak ve ticari malları korumakla görevli kurumların çalışmalarını baltalamaya yönelik bu sistematik saldırılar; doğrudan ve kasıtlı olarak kaos yaymayı, hayati tedarik zincirlerini kesintiye uğratmayı ve açlık politikasını kalıcı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu durum, Gazze Şeridi'ndeki vatandaşların halihazırda felaket boyutunda olan insani acılarını daha da derinleştirmekte, gıda ve geçim güvenliklerini ciddi şekilde tehdit etmektedir."

Saldırının sonuçlarından tamamen İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada; uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve uluslararası kuruluşlara, sivil ekiplere koruma sağlanması ile yardım ve ticari mal akışının kesintisiz ve güvenli şekilde halka ulaştırılması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail'in dünkü saldırısının detayları paylaşıldı

Filistin haber ajansı WAFA, dün, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin bugünkü açıklamasında ise "saldırının, Mevasi bölgesinde ticari tırların güvenliğini sağlamakla görevli hükümete ait bir çalışma noktasına düzenlendiği" şeklinde ayrıntılı bilgiler paylaşılmıştı.

Açıklamada ayrıca, saldırıda, halkın temel ihtiyaçlarının ulaşımını kolaylaştırmak üzere görev başında bulunan Ekonomi Bakanlığı personelinden Ahmed Said Abidin (34) isimli bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Söz konusu noktanın, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye giriş yapan ticari tırların takibi amacıyla faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Medya Ofisinin daha önceki açıklamasında, 28 Ekim'de de aynı noktaya düzenlenen benzer bir İsrail saldırısında, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan giren malların "uygunluğunu denetlemek ve uyuşturucu ile yasa dışı maddelerin kaçakçılığını önlemek" üzere görev yapan 6 hükümet çalışanının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1647 kişinin öldüğünü, 5 bin 969 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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