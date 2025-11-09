Haberler

Gazze'deki Filistinliler Sarı Hat'ta Yaşam Mücadelesi Veriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye Mahallesi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail'in belirlediği Sarı Hat'a yakınlıklarından dolayı tehlike ve mahrumiyet içinde yaşamaya devam ediyor. En temel ihtiyaçlara ulaşamayan bölge sakinleri, insani krizle karşı karşıya ve çaresizlik içinde gün geçiriyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye Mahallesinde çadırlarda yaşayan Filistinliler, İsrail'in belirlediği Sarı Hat'a çok yakın olmaları nedeniyle hem tehlikenin hem de mahrumiyetin devam ettiği bir hayat sürüyor.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de imzalanan ateşkes anlaşmasının birinci aşaması kapsamında Sarı Hat'a çekildi. Kuzeyden güneye Refah'ın dış mahallelerine kadar uzayan bu hat, yaklaşık Gazze Şeridi'nin yüzde 50'sinden fazlasını kapsıyor.

Yaşamla ölüm arasında bir sınır çizgisi haline gelen bu hattı geçen veya yanlışlıkla yaklaşan herhangi bir Filistinli, hattın doğusunda konuşlanmış İsrail ordusunun ateşine maruz kalıyor. Filistinlilerin çilesi sadece bununla da sınırlı kalmıyor.

Sarı Hat'ta yakın bölgelerde yaşayan Filistinliler, en temel hizmetlere erişemiyor ve insani ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluk çekiyor. Ancak gidecek başka yerleri olmadığı içinde bu bölgelerde yaşamaya devam ediyor.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi sakinleri Sarı Hat'a en yakın mülteci kampı olmaları hasebiyle bir nevi mahrumiyet bölgesinde yaşadıklarını ve orada "unutulmuş" gibi hissettiklerini ifade ediyor.

Korku ve yokluk içinde yaşıyorlar

Şucaiyye sakinlerinden Cemal Davud (35), bulundukları yerin tehlikeli ve de yaşaması güç bir bölge olduğunu şöyle anlattı:

"Temel insani ihtiyaçların hiçbiri yok. 3-4 günde bir su geliyor. İçme suyu değil ama bunu içmeye mecburuz çünkü tatlı su bize 3-4 kilometre uzaklıkta. Bu nedenle tuzlu su içiyoruz, diğer işlerimizi de onunla görüyoruz."

Çadıra şarapnel parçaları isabet ediyor. Şucaiyye Sarı Hat'ta yer alıyor. Gündüz sakin oluyor ama gece tanklardan bombalar atılıyor, ateş açılıyor. Akşam ezanıyla birlikte yere siniyoruz ve hiçbir şey yapamıyoruz. Ateş yakmak istediğimizde korkuyoruz."

Basime Davud de Şucaiyye'de hayatın çok zor olduğunu, aynı yerde, yiyip, içip, yattıklarını, çocuklarına giysi bulamadıklarını ve hasta olanları tedavi ettiremediklerini, havada sürekli uçaklar uçtuğu için de korku içinde yaşadıklarını dile getirdi.

Filistinli kadın, "yaşamayı ve yıkılan evlerine geri dönmeyi" istediklerini dile getirdi.

"Burada unutulduk"

Halil Hamdiyye ise "Bu kampa su gelmiyor, aşevlerinden yemek gelmiyor, hiçbir hizmet girmiyor. Burada unutulmuş gibiyiz." diyerek hislerini aktardı.

İçinde bulundukları tehlikeyi de Hamdiyye, "Ateş açılıyor. Çadırda biri ayakta olsa başına kurşunu yer ve ölür." diyerek özetledi.

Yaklaşan kışla birlikte kendilerini bekleyen zorluklara da değinen ve yardım çağrısında bulunan Hamdiyye, "Kışı severiz, kış gelsin diye dua ederiz ama artık Allah'ım kış gelmesin diye dua ediyoruz. Kış geldiğinde bu çadırlar bizi korumaz, başka gidecek yerimiz yok. Çadır alacak paramız da yok." ifadelerinu kullandı.

Ufukta kış, elde yıpranmış çadırlar

Ateşkesten sonra Şucaiyye'ye gelen Ummu Muhammed el-Hurukli de Sarı Hat'a en yakın mülteci kampında olduklarının altını çizdi.

Çadırların kışın rüzgar ve yağmuruna dayanıklı olmadığını ayrıca İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu kurşunların çadırları deldiğini dile getiren Hurukli, çocuklar korkup başka yere gitmek istese de gidecek yerlerinin olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Erdoğan'ı rahatsız eden veri: Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.