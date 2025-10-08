Gazze'deki Felaket Raporu Meclis'e Sunuldu

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız Gazze'deki insanlık felaketi, soykırım, etnik temizlikle ilgili çalışmalarımızı rapor halinde çıkardık ve bunları hem Meclisimize hem de kamuoyunun bilgisine sunduk." dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Güney Kampüs'te düzenlenen "Ombudsman Gençlerle Buluşuyor" programında konuşan Akarca, üniversitelerin bilim yuvaları olduğunu söyledi.

Akarca, eşitlik, adalet, hak kavramlarının çok önemli olduğunu belirterek, adaletin bir milletin vazgeçilmez, en yüce değeri olduğunu dile getirdi.

"Bir yerde adalet, hukuk varsa, tarafsız, bağımsız işleyen bir yargı varsa orada huzur, özgürlük, refah ve insanların güvenliği olur." diyen Akarca, şunları söyledi:

"Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu hizmetlerinin işleyişinde etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak amacıyla, idarenin her türlü iş ve eylemleriyle tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünde inceler, araştırır ve idareye öneride bulunur. Burası bir hak arama kurumu. Halkın tamamen ücretsiz başvuruda bulunduğu bir kurum. Başvuru son derece kolay."

"Kamu idaresiyle vatandaş arasındaki sorunları çözüyoruz"

Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumuna hem vatandaşların hem de yabancıların, 18 yaşından küçük çocukların da anne babasının onayına gerek kalmadan başvurabildiklerini anlattı.

Akarca, "Vatandaşımızın ücretsiz avukatlığını yaparken aynı zamanda iyi yönetim ilkeleri sergilemesi, kamu hizmetlerinin hızlı, verimli ve çabuk erişilebilir olması için, idarenin adil, şeffaf, hesap verebilir ve iyi bir yönetim anlayışını benimsemesi için idareye rehberlik görevinde bulunuyoruz." diye konuştu.

Bir dosya geldiğinde ön incelemeden geçirdiklerini dile getiren Akarca, "Bize gerçek ve tüzel kişiler başvurabiliyor. Sendikalar, dernekler, vakıflar ya da özel şirketler ama burada dikkatinizi çekmek istediğim husus, kamu idaresiyle vatandaş arasındaki sorunları biz çözüyoruz. Vatandaşla vatandaş arasındaki ya da şirketle şirket arasındaki sorunları çözmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Akarca, üniversitelerdeki ombudsmanlık öğrenci topluluklarını önemsediklerine dikkati çekerek, 156 üniversitede ombudsmanlık kulüplerinin bulunduğunu, 9 uluslararası ombudsmanlık alanının üyesi, 3'ünün ise yönetim kurulu üyesi olduklarını anlattı.

"Gazze ve Filistin'de insanlık dramı, soykırım yaşanıyor"

Mehmet Akarca, bu yıl Siirt, Bitlis, Bingöl, Muş, Ahlat, Eskişehir, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır'da halkla buluşma toplantıları gerçekleştirdiklerini belirterek, bu toplantıların amacının halkın hak arama kültürünün ve bilincinin yükseltilmesi, adalet duygusunun pekiştirilmesi, hak arama bilinci ve kültürünün yaygınlaşması olduğunu kaydetti.

Kamu Denetçiliği Kurumunun sıradan bir denetim kurumu olmadığına işaret eden Akarca, "Burada idareyle verimli işbirliği ve iyi iletişim içinde kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, verimliğin arttırılmasını hedefliyoruz." dedi.

Akarca, şunları kaydetti:

"Uluslararası insan hakları ilgi alanımızın içinde olan şeyler. Şimdiye kadar göçle ilgili, Karabağ'da yaşanan Ermenilerin oluşturduğu silahlı yaralama, öldürme ve işkenceyle ilgili eylemler... En son 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız Gazze'deki insanlık felaketi, soykırım, etnik temizlikle ilgili çalışmalarımızı rapor halinde çıkardık ve bunları hem Meclisimize hem de kamuoyunun bilgisine sunduk. Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve Lahey'deki Adalet Divanı'na da delil oluşturması için gönderdik. En son çıkardığımız ' Gazze'de Ölüm, Etnik Temizlik' konulu raporumuz yayımlandı. 2 yılı aşkın süredir Gazze ve Filistin'de insanlık dramı, soykırım yaşanıyor, etnik temizlik yapılıyor, aç ve susuz bırakma silah gibi kullanılıyor. İnsanların yerlerinden sürülmesi, işgal söz konusu ve dolayısıyla buradaki soykırıma da sessiz kalamayız."

Bununla ilgili olarak Sumud Filosu'nun yaptığı insancıl ve barışçıl girişimi de sonuna kadar desteklediklerini dile getiren Akarca, "Uluslararası toplantılara katıldığımız her yerde Gazze'yle ilgili konuları mutlaka ombudsmanların önüne getirdik, dile getirdik ama maalesef 'İdeolojik davranmayalım' gibi bazen karşı çıkışlarla da karşılaştık. Bu tamamen bir insanlık sorunu." ifadelerini kullandı.

Programa, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Yüksel Durmaz, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.