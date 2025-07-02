Gazze'deki Endonezya Hastanesi Müdürü ve ailesinin cenazeleri toprağa verildi

İsrail ordusunun, Gazze'deki evini hedef alması sonucu hayatını kaybeden Endonezya Hastanesi Müdürü Mervan Sultan ile eşi ve beş çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

Cenaze namazını Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş kıldırırken, İsrail tarafından defalarca kuşatılıp yıkılan Endonezya Hastanesinde, uzun yıllardır verdiği mücadeleyle tanınan Sultan'ı son yolculuğuna uğurlamak için meslektaşları ve yakınları bir araya geldi.

Derin bir hüzün ve gözyaşlarının hakim olduğu cenaze töreninde tekbir sesleri yükselirken, onları şehit olarak kabul etmesi için Allah'a dua edildi.

Cenaze töreni sırasında Sultan'ın kızı Lemis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait F-16 savaş uçağından fırlatılan füzenin babasının odasına isabet ederek babasının yanı sıra annesi Zikra, kız kardeşi Lemis, teyzesi Amine ve son esir değişiminde serbest bırakılan kocası Muhammed İmad es-Sultan'ın yaşamını yitirdiği saldırıyı üzüntüyle anlattı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze kentindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında Dr. Mervan Sultan ve ailesinden birçok kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi'nin yayımladığı son verilere göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana 1 bin 580 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

Öte yandan geçtiğimiz mayıs ayında Endonezya Hastanesi de İsrail güçlerinin hedefi olmuş, jeneratörleri tahrip edilmiş, birçok bölümü zarar görmüş ve sağlık personeli hastaları zorla tahliye etmek zorunda kalmıştı.

İsrail, ABD'nin tam desteğiyle yaklaşık 22 aydır Gazze'de soykırım uygulamakla suçlanıyor. Bu süreçte çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 191 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ya da yaralandı, 11 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi ise yerinden edildi.