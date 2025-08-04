Gazze'de Yetersiz Beslenme ve Tedavi Eksikliği Nedeniyle Üç Ölüm

Gazze Şeridi'nde Guillain-Barre Sendromlu (bir tür felç) ikisi çocuk 3 Filistinli yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze'de Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Guillain-Barre sendromu nedeniyle 3 ölüm vakasının kaydedildiğini; bunlardan ikisinin 15 yaş altı çocuklar olduğu belirtilen açıklamada, hastaların hayatlarının Gazze'deki abluka nedeniyle gerekli tedavi sağlanamadığı için kurtarılamadığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, atipik enfeksiyonlar ve akut yetersiz beslenme sonucu Gazze'deki çocuklar arasında akut flask paralizi (AFP) ile Guillain-Barré vakalarında tehlikeli bir artış olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.

Yapılan tıbbi muayenelerde "çocuk felci dışında bağırsak virüslerinin varlığının tespit edildiği", bu durumun bulaşıcı hastalıkların kontrolsüz yayılımı için elverişli bir ortam oluşturduğunu teyit ettiği aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca Gazze Şeridi'ndeki sağlıksız çevre koşullarının yanı sıra gerekli tedavi yöntemlerinin olmadığı belirtilerek, bu atmosferde Guillain-Barre vakalarının yayılması tehlikesi karşısında uyarıda bulunuldu.

Bakanlık ayrıca ilgili makamlara, uluslararası insani yardım kuruluşlarına "hayat kurtarıcı ilaçların ve tedavinin sağlanması için acilen müdahale edilmesi; Gazze Şeridi'ndeki sağlık ve çevre bozulmasının durdurulması için ablukanın derhal sona erdirilmesi" çağrısında bulundu.

Gazze'de su kaynaklı salgın hastalıklar yüzde 101 ila 302 oranında arttı

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, 24 Temmuz'daki açıklamasında, Gazze'de son 3 ayda su kaynaklı salgın hastalıkların yüzde 101 ila yüzde 302 oranında arttığını açıklamıştı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye gelen insani yardımları kasıtlı olarak içeri almaması nedeniyle bölgede son 3 ayda salgın hastalıklarda çok büyük artışlar yaşandığı kaydedilmişti.

Su kaynaklı salgın hastalıklara ilişkin istatistiklerin yer aldığı açıklamada, akut sarılığın yüzde 101, sulu ishalin yüzde 150, kanlı ishalin ise yüzde 302 arttığı vurgulanmıştı.

Kayıtlara geçmeyen artışın belirtilen sayıların çok daha üstünde olduğu ifade edilen açıklamada, bu hastalıkların açlık, temiz suya erişim zorluğu, barınak sıkıntısı ve sağlık hizmetine ulaşamama nedeniyle çok hızlı şekilde ölümcül olabileceğine işaret edilmişti.

İsrail'in Gazze'ye 2 Mart'tan bu yana tam bir abluka uyguladığı hatırlatılan açıklamada, "Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarının depolarında hiç insani yardım malzemesi kalmadı." ifadeleri kullanılmıştı.