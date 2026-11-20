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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinliler, kaldıkları çadırların defalarca İsrail ordusunun ateşine hedef olmasının ardından kendilerini ve çocuklarını koruyabilmek için kum torbalarından siperler oluşturuyor.

Mevasi'deki "Bir 19" bölgesinde çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinliler, İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle sürekli ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

AA muhabirine yaşadıklarını anlatan bölge sakinleri, çadır bezlerinin kurşun ve şarapnellere karşı hiçbir koruma sağlamadığını, ateş açıldığında ise yere uzanarak saldırıların sona ermesini beklemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Çadırların çevresindeki kurşun izlerini gösteren Salah Ebu Azra, İsrail tanklarından bölgeye sık sık ateş açıldığını söyledi.

Ebu Azra, "Bir 19 mevkiinde her gün ateş altında yaşayan sivilleriz. Bazen tek seferde yaklaşık 500 mermi sıkıyorlar, tek bir mermi 5 veya 6 çadırı delip geçiyor." dedi.

Çocuklarını koruyabilmek için topladıkları kum torbalarıyla çadırlarının çevresine siperler oluşturduklarını anlatan Ebu Azra, bunların da yeterli güvenliği sağlamadığını ifade etti.

Sürekli ateş altında yaşamanın günlük hayatlarını da olumsuz etkilediğini belirten Ebu Azra, "Bu savaş bizi psikolojik ve fiziksel olarak tüketti." ifadesini kullandı.

Çocuklarını korumak için çadırın etrafına 100 kum torbası yerleştirdiler

Yerinden edilen Filistinlilerden Merhil Ebu Azra'nın ailesi de çocuklarını İsrail askerlerinin açtığı ateşten koruyabilmek için kaldıkları çadırın etrafına yaklaşık 100 kum torbası yerleştirdi.

AA muhabirine konuşan Merhil, küçük çocuklarının güvenliği için bu yönteme başvurduklarını ancak çadırlarının kurşun ve şarapnellere karşı hala savunmasız olduğunu söyledi.

Ateşkese rağmen İsrail ordusunun bölgeye ateş açmayı ve sis bombaları atmayı sürdürdüğünü belirten Merhil, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bu sabah çadırlar arasındaki görüş mesafesini kapatan yoğun sis bombaları attılar. Bölgemizde bir kadın ve bir genç yaralandı. Birkaç gün önce bir akrabamız, ondan önce de komşumuz hayatını kaybetti. Elimizden ne gelir?"

Merhil, kamplarda yaşayan ailelerin korunması için uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısında bulundu.

İsrail askerlerinin ateşi nedeniyle saatlerce yerde hareketsiz kalıyorlar

"Bir 19" bölgesinde 4 aydan uzun süredir yaşayan Muhammed Ebu Iyad ise İsrail ordusunun bazen aniden ateş açtığını ve saldırıların saatlerce sürdüğünü anlattı.

Bu nedenle yerinden edilen Filistinlilerin, ateş kesilene kadar çadırlarının içinde yere uzanarak beklemek zorunda kaldığını belirten Ebu Iyad, şöyle konuştu:

"Ateşin 4 saat kesintisiz sürdüğünü hayal edin, bu süre boyunca yerde hareketsiz uzanmak zorunda kalıyorsunuz. Tuvalete gidemiyorsunuz, bir anne bebeğini emziremiyor, hiç kimse çadırının içinde yemek yiyemiyor, su içemiyor ya da hareket edemiyor."

Kamplardaki bazı ailelerin kum torbalarından siper oluşturacak imkanlara dahi sahip olmadığını vurgulayan Ebu Iyad, en temel korunma malzemelerine ulaşmakta güçlük çektiklerini ifade etti.

Ebu Iyad, "Kum doldurmak için boş torba bile bulamıyoruz. İnsanları koruyacak siperlerin temini için kuruluşlardan herhangi bir destek yok. Torba temin edilseydi her baba çocuklarını korumak için bir siper inşa ederdi." dedi.

İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu birden fazla çadırın kurşunlarla delindiğini, bölge sakinlerinin şarapnellere de maruz kaldığını belirten Ebu Iyad, uluslararası kuruluşlara ve insan hakları örgütlerine yardım çağrısı yaptı.

Kaynak: AA