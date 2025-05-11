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Gazze'de Su Krizi: İnsanlar Susuzluktan Ölüyor

Gazze'de Su Krizi: İnsanlar Susuzluktan Ölüyor
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Filistin Su İdaresi, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde su ve sanitasyon hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğünü, bölgede insanların susuzluktan öldüğü uyarısında bulundu. Su ve sanitasyon tesislerinin yüzde 85'inin zarar gördüğünü belirten kurum, suya erişimin acil durum standartlarının çok altında olduğunu vurguladı.

RAMALLAH, 11 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Su İdaresi, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle su ve sanitasyon hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze Şeridi'nin su kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, bölgedeki insanların "susuzluktan öldüğü" uyarısında bulundu.

Kurumdan cumartesi günü yapılan açıklamada İsrail'in askeri operasyonları, altyapıdaki büyük hasarlar, elektrik kesintileri, yakıt ve temel malzemelere erişim kısıtlamaları nedeniyle su hizmetlerinin neredeyse durma noktasına geldiği belirtildi.

Bölgedeki su ve sanitasyon tesislerinin yüzde 85'inin ciddi hasar gördüğünü kaydeden kurum, bölge sakinlerinin kişi başına günde ortalama sadece 3-5 litre suya erişebildiğini ifade etti. Rakamın, Dünya Sağlık Örgütü'nün minimum acil durum standardı olan 15 litrenin çok altında olduğu vurgulandı.

Açıklamada arıtılmamış atık suyun yerleşim alanlarına boşaltılması ve bölge sakinlerinin tuzlu ve içilmez durumdaki suyu kullanması nedeniyle halk sağlığı risklerinin arttığı uyarısı da yer aldı.

İsrail'i uluslararası insani hukuku ihlalle suçlayan kurum, askeri operasyonların derhal durdurulması, sistematik işgal uygulamalarına son verilmesi, ablukanın kaldırılması ve su sektörü çalışanlarının korunması çağrısında bulundu.

Hamas'a bağlı Gazze Medya Ofisi de yaptığı açıklamada İsrail'i kapsamlı bir abluka uygulayarak ve insani yardım malzemelerinin girişini kısıtlayarak bölgedeki 2 milyondan fazla sivile karşı organize suç işlemekle suçladı.

Ofisten cuma günü yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'deki tüm sınır kapılarını 70 gündür kapalı tuttuğu ve kötüleşen insani ve sağlık krizine rağmen yakıt, gıda ve tıbbi malzeme taşıyan yaklaşık 39.000 yardım tırının girişini engellediği kaydedildi.

İsrail, ocak ayında Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze'ye erişimi kapattı. İkinci aşamaya taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle henüz geçilemedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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