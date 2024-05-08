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Gazze'de Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı

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İsrail'in katliamlarının devam ettiği Gazze'de Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı.

Gazze Şeridi'nde bulunan Şifa Hastanesi'nde bir toplu mezar daha bulundu. Söz konusu üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı açıklandı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetten yapılan açıklamada, "Sağlık ekipleri, Şifa Hastanesi yerleşkesinde şu ana kadar 3. toplu mezarı tespit etti ve buradan şu ana kadar 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı, çalışmalar sürdürülüyor" ifadesi kullanıldı.

Gazze'de Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı

Çalışmaların bitmediğini ve yeni cesetlerin çıkarılmasının beklendiğini açıklayan hükümet, İsrail askerleri tarafından çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğuna ve bu kişilere ulaşılamadığını duyurdu.

GAZZE'DE CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR

İsrail ordusunun katliamlarına devam ettiği Gazze'de Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 55 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 200 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 844'e, yaralı sayısının ise 78 bin 404'e yükseldiği belirtildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Filistin İsrail Gazze Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Yusuf Çakmak:

Şahid ol Yarabbi ümmetin suskunluğuna zalimin zulmüne Şahid ol Yarabbi

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Murat Celik:

kardeşim Allah razı olsun inşallah

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JokerAllame:

İnsanlık ayıbı bu artık be yeter

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ATAKAN:

allahın gazabı bir gün zalimlerin üzerinde olacaktır

91
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JY:

TABİ TABİ ANLAT ANLAT HEYECANLI OLUYOR.

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yanıt47
erkan yüksel:

bızımkılerde cıkmıs dıyorkı tıcaretı bıtırdık..zahmet olduya nıye acele ettınız ..zaten ınsan kalmadı orda

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yanıtYanıtla
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