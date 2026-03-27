Gazze Şeridi'nde Etkili Olan Şiddetli Yağış Nedeniyle Yüzlerce Çadır Sular Altında Kaldı

Gazze Şeridi'ni vuran şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı yüzlerce çadır sular altında kaldı, 280.000'den fazla aile evsiz kaldı.

GAZZE, 27 Mart (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ni vuran şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı yüzlerce çadır sular altında kaldı.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, çadırları su altında kalan veya şiddetli rüzgarlar nedeniyle yıkılan sakinlerin yardım talepleriyle ilgili yüzlerce çağrı aldıklarını bildirdi.

Basal, devam eden kısıtlamalar ve altyapı hasarları nedeniyle temel ihtiyaçlar ve hizmetlerin eksik olduğunu belirterek durumu "felaket" olarak nitelendirdi.

Gazze hükümetinin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, 130.000'den fazla çadırın 120.000'den fazlasının fırtınalara ve sıcağa tekrar tekrar maruz kalması nedeniyle harap ve yaşanamaz hale geldiğini belirterek, 280.000'den fazla ailenin evsiz kaldığını vurguladı.

Gazze'de bir çadırda yaşayan 43 yaşındaki yerinden edilen Cevahir Şalaş, gece boyunca sel sularının çadırına sızdığını söyledi.

"Kanalizasyon ve atık su çadırıma girdi. Yatak takımlarını ve kıyafetleri ıslatarak çadırı yaşanmaz hale getirdi" diyen Şalaş, karavan ve geçici konutların acilen sağlanması çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
