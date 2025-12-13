Albüm: Gazze'de Şiddetli Fırtına Nedeniyle En Az 14 Kişi Hayatını Kaybetti

GAZZE, 13 Aralık (Xinhua) -- Gazze Sivil Savunma Teşkilatı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde şiddetli fırtına nedeniyle evlerin yıkılması ve yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırları su basması sonucu en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, can kayıpları arasında hipotermi nedeniyle yaşamını yitiren üç çocuğun da bulunduğu, diğer kişilerin ise özellikle Gazze ve bölgenin kuzeyinde şiddetli yağmur ve rüzgar sırasında çöken evlerin enkazı altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Kurtarma ekipleri, tamamen ya da kısmen çöken 13 eve müdahale ederek 52 kişiyi kurtardı ve güvenli bölgelere tahliye etti. Bölge genelinde 15'ten fazla evin hasar görmesi nedeniyle arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, fırtına nedeniyle can kaybının artmaya devam ettiğini belirterek bölgenin "felakete doğru sürüklendiği" uyarısında bulundu.