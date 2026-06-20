İsrail ablukası nedeniyle Gazze'deki lise öğrencileri sınavlara "elektrik ve internet" kaygısıyla giriyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda eğitim sisteminin çökmesi nedeniyle öğrenciler bu yıl da lise bitirme sınavına olağan dışı şartlarda girmek zorunda bırakıldı.

İsrail'in 2 yıl boyunca sürdürdüğü soykırımda Gazze'deki okulların çoğu ya yıkıldı ya da barınma merkezlerine dönüştü. Hal böyle olunca da Gazze'deki binlerce öğrenci eğitim hakkından mahrum kaldı.

Ancak her şeye rağmen çadırlarda ya da enkazlar üzerinde açılan okullara devam eden Gazzeli öğrenciler için eğitim "ısrar, zorluklara meydan okuma ve direnmenin" sembolü haline geldi.

Gazze'deki binlerce lise öğrencisi bugün Batı Şeria'daki akranlarıyla birlikte lise bitirme sınavlarına giriyor. Ama Gazze'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle bu sınavlar yüz yüze değil elektronik ortamda çevrim içi yapılıyor.

Her şeyin büyük zorluklarla yapıldığı Gazze'de yüz yüze sınava alternatif olarak getirilen bu çözümün bile bazı zorlukları bulunuyor. Zira öğrencilerin sınavlarını vermesi için internet ve elektriğin olduğu güvenli bir ortam bulması gerekiyor.

Okullar yıkıldığı için sınavlar çevrim içi yapılıyor

Han Yunus Eğitim Müdürü İbrahim Ramazan, "Filistin Eğitim Bakanlığı, sınav için pek çok seçeneği değerlendirdi ve Gazze'deki mevcut imkanlar ve zorlukları göz önünde bulundurarak lise bitirme sınavlarının online yapılmasına karar verdi." dedi.

Ramazan, bazı sınavların durum değerlendirmesine göre yüz yüze yapılabileceğini dile getirdi.

Müdür Ramazan, teknik ekiplerin sınav daire başkanlarıyla koordineli olarak öğrencilerle bir araya gelip onlara "wıse school" uygulaması üzerinden nasıl sınava kayıt olacakları konusunda bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Eğitim Bakanlığının önceki yıllarda 32 çevrim içi sınav gerçekleştirdiğine dikkati çeken Ramazan, her sene kullandıkları uygulamanın daha da geliştirildiğini kaydetti.

Öğrenciler için ders çalışmak dert, sınava girmek ayrı bir dert

Öğrenciler için sınava girmek kadar hazırlık süreci de zorluklarla geçti.

Ateşkese rağmen imar bakımından hiçbir iyileşme yaşanmadığı gibi konteyner evlerin bile girişine izin verilmeyen Gazze'de öğrenciler, hayatın en ilkel şartlarda aktığı çadırlarda sınavlara hazırlanmak zorunda kaldı.

Lise bitirme sınavına girecek olan Gına Ebu Dakka, yaşadıkları savaş ortamında derslerine odaklanamadığını, çalışmak için sakin bir ortam bulamadığını söyledi.

Savaş öncesiyle şimdiki durumunu karşılaştıran Ebu Dakka, "Eskiden evimiz, vantilatörlerimiz, internetimiz vardı. Sakin sessiz ortamımız vardı. Odada masamda çalışabiliyordum. Şimdi her şey sıkıntılı." ifadelerini kullandı.

Sınava girmek için güvenli ve internetin olduğu bir yer hatta telefon bulmak gibi sıkıntılar yaşadığını dile getiren Ebu Dakka, "güvenli bir yerde yüz yüze sınav olmak istediğini" söyledi.

Maya Ebu Mustafa da öğrencilerin çektikleri sıkıntılara dair şunları dile getirdi:

"Çok sıkıntı çekiyoruz. Ders almak için uzun mesafeler katediyoruz. İnternet ve telefon şarj etme sıkıntımız oluyor. Kırtasiye malzemeleri bulunmuyor. Çadırlar sıcak, ayrıca çok gürültülü."

Sınav sırasında internetin kesilmesinden korktuğunu söyleyen Ebu Mustafa, bu yılın hayırlısıyla bitmesi temennisinde bulundu.