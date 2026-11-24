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İsrail'in saldırıları nedeniyle altyapısının yüzde 90'ından fazlası yıkılan ve sağlık sistemi büyük ölçüde çöken Gazze Şeridi'nde, menenjit vakalarındaki artış ve yılbaşından bu yana 15 kişinin menenjit nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine "salgın alarmı" verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İşlerinden Sorumlu Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Nidal Ganim, Gazze kentinin batısındaki Rantisi Çocuk Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, menenjit vakalarındaki artışa dikkati çekti.

Ekim ayında 272 menenjit vakasının kaydedildiğini belirten Ganim, bu sayının aylık 30 ile 50 arasında değişen normal vaka sayısının 8 katından fazla olduğunu vurguladı.

Yıl başından bu yana menenjit nedeniyle 15 Filistinlinin hayatını kaybettiğini kaydeden Ganim, hastalığın yayılmasının başta çocuklar olmak üzere Gazze'deki yüz binlerce Filistinlinin sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

Salgının önlenmesi için gerekli tedbirlerin acilen alınması gerektiğini vurgulayan Ganim, menenjit vakalarındaki artış ve can kayıpları nedeniyle Gazze Şeridi genelinde "salgın alarmı" verildiğini duyurdu.

Gazze'de menenjit vakalarında artış

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise 27 Eylül-31 Ekim'de Gazze'de 294'ü viral, 119'u bakteriyel olmak üzere 413 şüpheli menenjit vakası kaydedildiğini bildirmişti.

OCHA, vakaların yüzde 68'inin Gazze kentinde görüldüğünü, 5 Kasım'a kadar bireysel olarak kayıt altına alınan 202 vakanın yüzde 77'sini ise 1 yaşından küçük bebeklerin oluşturduğunu aktarmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, 22 Kasım Pazar günü yayımladığı açıklamada, bölgede menenjit vakalarında mevsimsel açıdan olağan dışı ve endişe verici artış yaşandığı uyarısında bulunmuş, bulaşma riskinin kontrol altına alınması için uluslararası acil müdahale çağrısı yapmıştı.

Açıklamada, menenjit vakalarındaki artışın, İsrail saldırıları nedeniyle çevresel koşulların kötüleşmesi ve kanalizasyon şebekeleri başta olmak üzere altyapının zarar görmesiyle yakından bağlantılı olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA