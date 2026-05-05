Gazze'de kırılgan ateşkes: İsrail'in saldırıları sürüyor, yardımlar yetersiz

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Jonathan Fowler, ateşkesin kırılgan olduğu ve saldırıların sürdüğü Gazze'ye yeterli insani yardımın ulaşmadığını bildirdi.

Bir dizi programa katılmak üzere Cenevre'de bulunan Fowler, ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'deki son duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Fowler, Gazze'de ateşkesin ardından sahadaki durumun sadece bir nebze iyileştiğine işaret ederek, mevcut koşulların mükemmel olmaktan çok uzak olduğunu vurguladı.

İnsani yardım ekiplerinin sahada görevlerini yapmaya devam ettiğini dile getiren Fowler, şu değerlendirmede bulundu:

"(İsrail'in saldırıları) Savaş boyunca yaptığımız gibi UNRWA Gazze'den hiç ayrılmadı ve Gazze'de sahada çalışan 11 bin kişilik üyesi var. Açıkçası, ateşkes kırılgan ve durumu iyileştirmek için yapılabilecek her şey yapılmalı. Hala günlük şiddet haberleri, (İsrail tarafından) insanların öldürüldüğüne dair raporlar görüyoruz. Sayılar savaşın en yoğun olduğu dönemdekilerle kıyaslanamaz ancak biz ve elbette tüm BM sistemi olarak taraflara saldırıları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Yani ateşkesin amacı budur."

"Gazze Şeridi'ne yeterli yardım ulaşmıyor"

Fowler, Gazze Şeridi'ndeki halkın toparlanabilmesi için her türlü saldırının acilen sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

Gazze'deki insani durumun iyi olmadığına işaret eden Fowler, "Gazze Şeridi'ne yeterli yardım ulaşmıyor, bu bir gerçek. Çok büyük bir artış olması gerekiyor. Bu, ateşkes planının bir parçasıydı. Ateşkes yürürlüğe girdiğinden bu yana BM sistemi genelinde yardım miktarında büyük bir artış sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bu, nüfusun hayatta kalması için asgari düzeyde yardım sağlamaya yetmiyor. Herkes bunu büyük ölçekte artırmaya odaklanmalı. Ticari malzemeler de geliyor ancak insani durumda yardım inanılmaz derecede önemli." diye konuştu.

"Gazze'deki sağlık durumu son derece endişe verici"

Fowler, Gazze'deki sağlık durumunun da son derece endişe verici olduğuna dikkati çekerek, uyuz gibi parazitlerin neden olduğu hastalıklarda artış gördüklerini ve bu hastalıklarda ocaktan bu yana 3 kat artış olduğunu kaydetti.

Bölgede özellikle fareler olmak üzere kemirgen istilası olduğuna işaret eden Fowler, "Fareler de hastalık taşıyor. Bununla birlikte UNRWA, bu tür hastalıkların artışını durdurmak için sahada çok çalışıyor. Örneğin, fareler ve parazitler, büyük miktarda çöpün ve arıtılmamış kanalizasyonun olduğu ortamlarda çoğalıyor. Bu nedenle UNRWA çalışanları her gün yerinden edilmiş insanların yaşadığı bölgelerden çöpleri temizliyor, kanalizasyon suyunu çekiyor ve temiz su temin ediyor. Böylece insanlar yıkanabiliyor ve su içebiliyor." ifadelerini kullandı.

Fowler ayrıca her gün yaklaşık yarım milyon kişiye temiz su ulaştırdıklarını söyledi.

Çok sayıda kişinin tedavi görmek için UNRWA sağlık merkezlerine geldiğini belirten Fowler, UNRWA'nın hizmetlerinin olmaması halinde mevcut durumun daha da kötüye gidebileceğini vurguladı.